Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan profesyonel itfaiye ekipleri, kentin simgelerinden olan flamingoların yaşam hakkını korumak adına anlamlı bir operasyona imza attı. Doğal yaşamın sürdürülebilirliği noktasında hassas bir çalışma yürüten itfaiye dalgıçları, İnciraltı sahilinde yaşam mücadelesi veren bir su kuşunu yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

İnciraltı’nda zamana karşı kritik operasyon

İzmir'in önemli sulak alanlarından biri olan İnciraltı Barış Manço Köprüsü civarında, bir flamingonun ayağına dolanan misina nedeniyle hareket edemediği yönündeki ihbar, ekipleri harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dört kişilik uzman su altı ve su üstü arama kurtarma personeli, vakit kaybetmeden belirtilen koordinatlara ulaştı. Doğal yaşam alanında titizlikle hareket eden uzman ekip, kıyı şeridi ve deniz içerisinde kontrollü bir strateji izleyerek yaralı hayvana ulaştı.

Misina esaretinden kurtuluş ve güvenli tahliye

Ayağına dolaşan olta misinaları sebebiyle uçma ve yüzme kabiliyetini yitiren flamingo, uzman itfaiye dalgıçları tarafından kontrollü bir şekilde bota alındı. Panik yapıp kendisine zarar vermemesi adına büyük bir şefkatle müdahale edilen canlı, güvenli bir bölgeye nakledildi. Karaya çıkarılan flamingonun ayağındaki keskin misina atıkları, profesyonel aletler yardımıyla hayvana en ufak bir fiziksel hasar verilmeden temizlendi. Sağlık durumunun yerinde olduğu gözlemlenen pembe misafir, ekiplerin başarılı operasyonuyla ait olduğu doğaya geri bırakıldı.

Balıkçılık atıkları yaban hayatını tehdit ediyor

Kurtarma operasyonunun ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, çevre kirliliğinin sessiz kurbanları olan deniz canlıları için önemli uyarılarda bulundu. Denizlere ve kıyı kenarlarına rastgele bırakılan balıkçı ekipmanlarının, özellikle flamingolar ve martılar gibi bölge ekosisteminin parçası olan su kuşları için ölümcül birer tuzağa dönüştüğü ifade edildi. Bu tür "hayalet atıkların" yaban hayatının dengesini bozduğuna dikkat çekilerek, bu trajik görüntülerin yaşanmaması adına daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İtfaiye ekiplerinden toplumsal duyarlılık çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece yangın ve kaza gibi olaylarda değil, yaban hayatının korunması noktasında da teyakkuzda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Vatandaşların çevreye karşı daha sorumlu davranması gerektiğini hatırlatan kurum yetkilileri, balıkçılık faaliyetleri sonrasında kopan veya atıl duruma düşen misinaların doğaya terkedilmemesi gerektiğini belirtti. Doğanın korunması için yürütülen bu mücadelenin ancak toplumsal bir bilinçle başarıya ulaşabileceği kaydedildi.