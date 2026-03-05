Son Mühür / Yağmur Daştan - Orta Doğu’da İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşmesi, bölgedeki dengeleri sarsarken Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmde de sert rüzgarlar estirmeye başladı. Tansiyonun düşmek bilmediği bu süreçte uçuş iptalleri ve güvenlik kaygıları rezervasyonlara darbe vururken, sektör temsilcileri krizin derinleşmesine karşı acil önlem çağrısı yapıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, turizm sektörünün barışa duyduğu ihtiyacı vurgulayarak savaşın yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Silah tüccarları hariç ekonominin hiçbir dalının savaştan fayda sağlamayacağını ifade eden Tercan, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu’dan gelen turist akışının bıçak gibi kesildiğini belirtti.

“Bayram rezervasyonları iptal oldu”

Turizm sektörünün savaşı değil barışı sevdiğinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Tercan, “Bu durum ekonominin tüm dallarında olduğu gibi. Bir tek silah tüccarları hariç… Savaş olunca bütün uçuşlar iptal oldu. Körfez ülkeleri ve Orta Doğa’dan İstanbul, Antalya, Kapadokya ve Karadeniz bölgesi ciddi turist alıyor. Bayramda birçok müşteri rezervasyon yaptırmıştı bu rezervasyonların yüzde 80’i iptal oldu. Böyle devam ederse yüzde 100’ü iptal olur. Zaten uçaklar kalkmıyor, insanlar gelemiyor. Türkiye Körfez ülkelerinden, Orta Doğu’dan ciddi müşteri alıyordu ama bu ülkeleri uzun bir süre kaybettik, bu pazarlar artık gitti” dedi.

“Endişelenen turistler rakipleri tercih edecektir”

“Savaşa çok yakın bir yerdeyiz; İran sınır komşumuz” hatırlatmasıyla devam eden Tercan, “Bunu duyan Avrupalı müşteriler de endişe duyacaktır. Endişelenen turistler ‘Bölgeye gelmeyeyim’ diyerek başka yerlere gidecektir. Özellikle yaz turizminde rakip olduğumuz ülkeleri tercih edeceklerini düşünüyoruz. Bu bakımdan çok endişeliyiz. Orta Doğu ve Körfez ülkeleri bizim için önemli bir pazardı. Bu bitmeyen savaş talepleri insanlık namına da çok üzücü. Hiç suçu olmayan insanlar hayatını kaybediyor, zarar görüyor. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. İnşallah aklı selim davranırlar ama sektörün eski randımanına yakın zamanda dönebileceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’e ‘Pazarlama atağı’ uyarısı

Turizmin bu kaybı telafi etmesi için neler yapması gerektiğini de anlatan Tercan, “Sektör diğer pazarlara yönelmek zorunda. Özellikle Avrupa pazarına. Çok ciddi bir pazarlama atağına geçmemiz lazım. Tabii yan komşumuzda savaş varken bunları yapmak da çok kolay değil. Başta İstanbul ve Antalya agresif pazarlamaya geçilecektir. İzmir olarak bizim de açıkta kalmamak için çok ciddi pazarlama çalışmalarına yönelmemiz lazım. Her zaman yaptığımızdan iki misli hareket etmeliyiz. İnşallah belediyemiz, turizm müdürlüğü, ticaret odası bir pazarlama atağı planlıyordur. Hiç duymadım ama en azından böyle olmasını ümit ediyor ve istiyorum. İzmir maalesef şehri yönetenler tarafından turizm şehri olarak düşünülmüyor. O yüzden de bu tür sıkıntılarda sektörümüz ciddi darbe yiyor” diye konuştu.