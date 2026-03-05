Müvekkillerini mülkiyet hakları için savunan avukatlar, bugün fahiş kiralar ve astronomik aidatlar nedeniyle kendi ofislerinden icra yoluyla çıkarılıyor. Genç avukatlar için artık "ofis açmak" bir prestij değil, bir tahliye davası riski haline geldi.

Adliye Koridorlarında "Kendi Dosyasını" Takip Eden Avukatlar

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, hukuk bürolarının yoğunlaştığı plazalarda aidatlar kira bedelleriyle yarışır hale geldi. Mezuniyet heyecanıyla borçlanarak ofis açan binlerce genç avukat, bir yılı doldurmadan "Tahliye İhtarnamesi" ile tanışıyor. Birçok avukat, meslektaşlarının kendilerine karşı açtığı tahliye davalarında davalı konumuna düşüyor.



CMK Başvurularında Artış

Ofis giderlerini karşılayamayan avukatlar için tek can simidi CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) görevlendirmeleri oldu. Eskiden sadece mesleğe yeni başlayanların tercih ettiği CMK listeleri, bugün kıdemli avukatların bile "tek nakit akışı" kaynağına dönüştü. CMK sistemine kayıtlı avukat sayısında büyük artış var. Avukat sayısındaki artış nedeniyle, bir avukata düşen dosya sayısı azaldı. "Görev gelsin" diye telefon başında bekleyen hukukçuların sayısında artış var.

"Sanal Ofis" Bile Lüks Hale Geldi

Fiziksel ofisinden tahliye edilen avukatlar, çareyi dosya çantalarıyla kafelerde veya paylaşımlı ofislerde arıyor. Ancak baroların "tabela asma ve fiziksel adres" zorunluluğu ile mülk sahiplerinin sert tutumu arasında sıkışan avukatlar için çıkış yolu görünmüyor.



Rakamlarla Acı Tablo



Kira ve aidat artışları, özellikle ilk 5 yıl içinde ofis açan avukatları etkiliyor. Avukatlara karşı açılan kira davalarında yüzde 50 artış gözlendi. Yine avukatların ofis giderlerinin yüze 30'unu sadece bina aidatları oluşturuyor. Listelere kayıtlı avukat sayısında yüzde 60 zorunlu artış var.