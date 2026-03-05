Son Mühür / Yağmur Daştan - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir’de depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarına dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi. İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında Doğruyol, “Ölmek istemiyoruz. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgi, depreme karşı önlem almaktır” mesajı verdi.

Bilimin ışığında izlenen yollar tarih boyunca hayat kurtarır vurgusuyla açıklamalarda bulunan Doğruyol, “Acil boşaltılma kararı olan şu önünde bulunduğumuz İzmir Eğitim Diş Hastanesinde olduğu gibi, başta İzmir İlimiz olmak üzere, ülkemizin pek çok ilinde bulunan sağlık kuruluşlarımızın depreme dayanıksız olması, öncelikle çalışanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakta, moral ve motivasyonunu bozmakta ve iş verimini düşürmektedir. Pek çok hastanenin depreme dayanıksız olduğunun tespiti yıllar önce yapılmasına rağmen, binaların halen yenilenmemiş olması üzücü ve düşündürücüdür” dedi.

“Uyarmaya devam ediyoruz”

Can güvenliğinin ise her şeyden önce geldiğinin altını çizen Doğruyol, “30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olup, 11 ilimizi etkileyen ve tarihimizin en büyük depremlerinden biri olan felakette hayatını kaybeden 53 binden fazla insanı, depremde sağlık kuruluşlarının yıkılması üzerine hastanelerde görevlerinin başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Unutmayacağız. Ve Aynı felaketleri bir kez daha yaşamak istemiyoruz. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, yüz binlerce vatandaşımızın da yaralanması, uzuvlarını kaybeden vatandaşımızın protezlerle hayatını devam ettirmek zorunda kalmasını unutmadık. Unutmayacağız. Yaşanan bu acı kayıpların nedenine baktığımızda görüyoruz ki, zaman içinde gerek bürokrasinin gerekse siyasetçilerin aldığı kararlar veya almadığı önlemler olduğu alenen ortadadır. Yıllarca uyardık. Uyarmaya devam ediyoruz. Ülkemizin deprem kuşağında olmasından dolayı, olası bir depremde felaketi yaşamamak için, gerekli her türlü tedbir acilen alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ders çıkardık mı? Hayır”

Özellikle ve öncelikle bir felakette vatandaşın yardım için ön planda olacak olan asker, polis, sağlık çalışanlarının kullandığı binaların normal binalardan çok daha sağlam olmasının tedbirlerinin alınması gerektiğini söyleyen Doğruyol, “İkamet ettikleri binalar bile kendi inisiyatiflerine bırakılmamalıdır ki, vatandaşlarımıza yardımcı olabilecek meslek grupları alanda olabilsin. Şu önünde bulunduğumuz bina gibi, depreme dayanıksız hastanelerin faaliyette tutulması hastane enkazlarında yüzlerce çalışanımızın ölmesine sebep olduğu gibi, enkazdan kurtulup yardım alamadıkları için hayatlarını kaybetmelerine de neden olacaktır. Maalesef bugün bu yaşanan acı tablolardan ders çıkardık mı? Tabi ki hayır. Ders çıkarmış olsaydık bugün bu hastanenin önünde olmazdık. Mevcut durumda birçok ilimizde depreme dayanıksız hatta yıkım kararı olan hastanelerimiz faaliyette tutulmaktadır. Biz acilen boşaltılma kararı olan bir hastanede görev yapmak istemiyoruz. Depreme dayanıksız olan bu ve diğer hastanelerin, sağlık kuruluşlarının acilen yenilenmesini istiyoruz. Birlik Sağlık Sen olarak her daim bilimin ışığında mücadelemizi vermeye, her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan sağlık bakanlığına sesleniyoruz deprem anında tüm insanların ihtiyacı olacağı tek şey olan hastanelerimizi bir an önce depreme dayanıklı hale getirmelisiniz” diye konuştu.