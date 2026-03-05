Son Mühür / Atakan Başpehlivan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Konak’ta bulunan SGK binası önünde ‘Kadın Emeğinin Görünür Olması, Eşit, Özgür ve Şiddetsiz Bir Yaşam’ bir açıklaması gerçekleştirerek, önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Arzu Çerkezoğlu: Bütün kız kardeşlerimizi sendikalı olmaya davet ediyoruz

Hayatı her gün yeniden ürettiklerinin altını çizen ve hayatı yeniden ürettiklerini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıktıklarını aktararak, "Alanlarda buluşmaya devam ediyoruz. Bugün İzmir’deyiz, yarında Ankara'da olacağız. DİSK'li kadınlar olarak mücadele hedeflerimiz yineliyoruz. Bütün talepleri Ankara'da taşıyacağız.

Çünkü kadınlar olarak biz eşitsizlikleri aynı zamanda çalışma hayatında da yaşıyoruz. Bütün bakım yükü biz kadınların üzerinde o nedenle istihdama katılamıyoruz. Sendikasız ve sigortasız çalışmaya mahkum ediliyoruz. O nedenle DİSK'li kadınlar olarak bu düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz. Hayatın ta kendisi biz isek bizler hayatı her gün yeniden üretiyoruz. Eşit işe eşit ücret için örgütleniyoruz. İstanbul sözleşmesine sahip çıkıyoruz.

Bu yasa etkin uygulansın diyoruz. Tek bir kız kardeşimiz şiddete uğramasın diye mücadele ediyoruz. Bizim çok tarihsel bir sorumluluğumuz var. Yaşamı üretiyoruz ve özgürlük için mücadele veriyoruz. Kadın mücadelesinin bütün deneyimleri üzerinden bu ikisinin buluştuğu kavşakta buluşuyoruz. Tut elimden örgütlen diyoruz. Tamda bu talepler ile bütün kız kardeşlerimizi sendikalı olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

“Haklarımızı geri alacağız, şiddetsiz iş yerleri için örgütleneceğiz”

Öte yandan toplumsal cinayet temelli suçlarda iyi hal indirimlerinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Genel-İş 6 No'lu Şube Mali Sekreteri ve Kadın Komisyonu Başkanı Burcu Karahan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart biz kadınların emeği için verdiği tarihsel mücadelenin simgesidir. 8 Mart haklarımız için mücadele etme günüdür. Savaşlar ve çatışmalar kadınların hayatlarını daha güvencesi hale getiriyoruz. Savaşın ve gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm kız kardeşlerime buradan selam gönderiyoruz. Bugün Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha düşük ücretlerde çalışıyor, güvencesizlik oranı yüzde 60'lara çıkmaktadır.

Kreş hakkının yaygınlaştırılmaması biz kadınları iş gücünün dışına itmektedir. 8 Mart'ın tarihsel haklılığı ile taleplerimizi haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda iyi hal indirimlerinden vazgeçilmelidir. Kadınlar için tam zamanlı istihdam politikaları uygulanmalıdır. Kamu özel ayrımı olmaksızın eşit olarak ücretli izinler verilmelidir. Haklarımızı geri alacağız, şiddetsiz iş yerleri için örgütleneceğiz. Yaşasın kadın dayanışması.”