Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu, yarıyıl tatili kapsamında öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. 19-23 Ocak tarihleri arasında uygulanacak programdan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri yararlanacak.

Bu yıl ilk kez lise düzeyindeki öğrenciler de ücretsiz uygulamanın kapsamına dahil edildi. Uygulama, karne hediyesi niteliği taşıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde buz deneyimi

Uygulama süresince tesis her gün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında öğrencilere açık olacak. Öğrenciler, uzman eğitmenler ve antrenörler eşliğinde buz pistine çıkacak. Çalışma ile öğrencilerin yarıyıl tatilini sportif faaliyetlerle değerlendirmesi amaçlandı.

Buz sporları salonu yıl boyunca hizmet veriyor

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda halk seansları, kurslar, özel dersler ve okullara yönelik tanıtım çalışmaları yürütülüyor. Tesiste yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik buz sporları faaliyetleri düzenleniyor.