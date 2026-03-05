Son Mühür / Merve Turan- Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan “Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş” kampanyası, çocukların dayanışma ve paylaşma duygusunu büyütmeye devam ediyor.

Kampanyaya son olarak Müşerref Hepkon İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencileri destek verdi. Minik öğrenciler evlerinden getirdikleri oyuncakları toplayarak kampanyaya bağışladı. Öğrencilerin bu anlamlı katkısı hem belediye yetkilileri hem de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Yetişkin öğrencileri belediyede ağırladı

Kampanyaya destek veren öğrenciler, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından belediye meclis salonunda misafir edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yetişkin, çocuklarla sohbet ederek yaptıkları bağış için teşekkür etti.

Buluşmada öğrencilerin paylaşma ve dayanışma konusundaki duyarlılığının örnek olduğunu belirten Yetişkin, kampanyaya verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

“Minik kalplerin duyarlılığı hepimize umut veriyor”

Başkan İsmail Yetişkin yaptığı konuşmada çocukların gösterdiği dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Seferihisar’da başlattığımız ‘Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş’ kampanyamıza destek veren Müşerref Hepkon İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizlere umut veriyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini minik kalplerimiz gösteriyor.”

Oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak

Kampanya kapsamında toplanan oyuncakların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını belirten Yetişkin, oyuncakları çocuklara bizzat kendisinin teslim edeceğini ifade etti. Bağışlanan oyuncaklar, farklı çocukların yüzünde yeni gülümsemelere dönüşecek.

Kampanya büyüyerek devam ediyor

Seferihisar Belediyesi’nin yürüttüğü “Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş” kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya devam edecek.