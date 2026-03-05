İzmir’in Selçuk ilçesinde lise öğrencilerine yönelik güvenli internet kullanımı farkındalığını artırmayı hedefleyen "SİBERAY Projesi" kapsamında seminer düzenlendi. Etkinlik, gençlerin dijital dünyadaki riskler konusunda bilinçlendirilmesini amaçladı.

Lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, 9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulandı. Uzman ekipler tarafından yürütülen seminerde teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, bilgi kirliliği ve kişisel veri güvenliği gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

Güncel tehditler ve korunma yöntemleri

Etkinlik sırasında öğrencilere, oltalama (phishing), kart kopyalama ve hediye çeki dolandırıcılığı gibi siber tehditler örneklerle anlatıldı. Katılımcılar, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirildi.

Dijital okuryazarlığa vurgu

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Atlan, "Gençlerimizin dijital ortamda güvenli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini destekleyen bu tür farkındalık eğitimlerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.