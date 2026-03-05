Son Mühür/ Beste Temel- Önceki dönem Çeşme Otelciler Birliği(ÇEŞTOB) Başkanı, Bali Türk iş İnsanları Derneği Kurucu Başkanı Yakup Demir, Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programında, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Bali bir turizm cenneti...

Ortalama sıcaklık 28-32 derece arasında, deniz suyu sıcak, 12 ay denize girilebiliyor. Üç ay yağmur sezonu var. Ama o günlerde bile ilgi büyük. Ortalama 7 milyon kişinin yaşadığı Endonezya'nın şirin adasına 7 milyon turist geliyor. Yanınıza terlik, şort ve tişört getirmek yeterli...

Dernek kurma fikri...

Başkan Demir, Bali Türk İş İnsanları Derneği'nin nasıl kurulduğunu anlattı. "Bali'de yatırım yapmaya gelen çok Türk var. Konsolosluğun bir rahatsızlığı vardı. Bu kadar çok Türk var bunları konsolosluğun bilgi kanalına aktaramadık diye sitem etti. Biz de bunu nasıl toparlarız diye düşündük. Bir çalışma yapmaya karar verdik. Kuruluş portföyünü noterden oluşturduk. Ticaret Odası Başkanı onay verdi. Kaydını yaptırdık. Kuruluşu tamamladık. Dış İşleri Bakanımızdan Bali'de de bir konsolosluk açılmasını talep ettik. Çok yakında, Renon'da Bali'nin merkezinde bir ofis açacağız."

Endonezya ile ilişkiler sıcak

Bali, bambu, raftan, mobilya, kahve akla geliyor. İzmir ile bu tür işler yapılıyor. Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayi üzerine iletişimi çok yükseldi. Diğer alanlara da yansıtmak lazım."

Keşke Çeşme de Bali gibi olsa...

Demir, Bali'de Türk izlerini vurguladı. Bali'de, Pepito Marketlerde greek yoğurt var. İtalya zeytinyağı var. Turistlere hizmet veren bu marketlerde daha çok Türk ürünü görmek lazım. Bu marketlerde Bizim köşemizde var. Türk kahvesi, lokumumuz ve baklavamız ön plana çıkıyor. Türkiye Bali arası direk uçuşlarda 11 saat sürüyor. İnsan kuşlar gibi sıcak bölgelere uçuyor. Keşke Çeşme'de Bali gibi olsa... "

Nitelikli işçi ithalatı..

Demir, Bali Türk İş İnsanları Derneği aracılığıyla, turizm ve gıda sektöründe çalışacak nitelikli işçi ithal ettiklerini belirtti.

"Ülkemizde nitelikli eleman sıkıntısı var. Özellikle turizm sektöründe büyük bir sorun. İş gücümüz sürekli azalıyor. Otelini bu yüzden açamayan kişiler var. Üretim dengesi bozulmaya başladı. Ara eleman eksikliği var. Bu yüzden yurt dışından eleman alınıyor. İş beğenilmiyor. Yüksek ücretler de işletmeler ödeyemiyor. İşletmeler Türki Cumhuriyetleri'nden, buradan 11-12 saat uzaklıktaki ada ülkelerinden, Filipinler, Endonezya, Tayland, Afrika ülkelerinden işçi alıyor. 1,5 milyon yabancı işçimiz var Bali'de de ucuz ve nitelikli eleman bulunabiliyor. Tarımda da kullanılmakta... Genç üretici kalmadı artık."

En alttan başlayıp zirveye çıkmak...

Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının çok önemli olduğunu belirten Yakup Demir gençlerin direk beyaz yaka olmak istediğini ancak en alttan başlayıp, her kademede çalışarak başarıya ulaşılabileceğini söyledi.