İzmir’in Dikili ilçesinde, yalnız yaşadıkları evde cansız bedenlerine ulaşılan anne ve kızın ölümüyle ilgili sırlar henüz çözülememişken, kederli aile son görevlerini yerine getirdi. Salimbey Mahallesi’nde bulunan bir sitede 12 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda, kendilerinden bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki Suna Sarıyörük ile 55 yaşındaki kızı Ebru Sarıyörük’ün hayatını kaybetmesi, memleketleri Aydın’da büyük bir hüzne neden oldu. Komşuların durumu fark ederek yetkililere haber vermesiyle ortaya çıkan trajedi, adli tıp raporuyla netleşecek kesin ölüm nedenini bekliyor.

Kapı çilingirle açıldı

Olayın yaşandığı gün, Suna ve Ebru Sarıyörük’ten yanıt alamayan mahalle sakinleri endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne rapor etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık personeli, kapının kilitli olması nedeniyle içeriye çilingir yardımıyla girebildi. Evin içine giren ekipler, anne ve kızını hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan ilk tıbbi kontroller sonucunda, her iki ismin de olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. İlk etapta akıllara gelen "kombi arızası ve gaz sızıntısı" ihtimali üzerine teknik inceleme başlatılsa da, doğalgaz tesisatında yapılan ölçümlerde herhangi bir sızıntıya rastlanmaması olayın üzerindeki gizemi artırdı.

Kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla belli olacak

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, anne ve kızın naaşları, şüpheli ölümlerin ardındaki gerçeğin gün yüzüne çıkarılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Burada gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazeler, defnedilmek üzere aile yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, evden alınan numuneler ve otopsi sonuçlarının, ölümlerin gıda zehirlenmesi mi yoksa başka bir dış etken kaynaklı mı olduğunu aydınlatması bekleniyor.

Memleketleri İncirliova’da gözyaşları sel oldu

Otopsi sonrası memleketleri Aydın’ın İncirliova ilçesine getirilen anne-kız için Çarşı Camii’nde hazin bir tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, ailenin akrabaları ve bölge halkı katılım gösterdi. Yan yana saf tutan cemaat, Suna ve Ebru Sarıyörük için dualar etti. Törenin ardından anne ve kızı, omuzlar üzerinde taşınarak İncirliova İlçe Mezarlığı’na götürüldü ve burada okunan dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi.