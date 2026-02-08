Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve sağanak zaman zaman kendisini göstermeye devam ediyor. Özellikle sel ve su baskınları günlük hayatı olumsuz etkilerken çocuklarını okula gönderen veliler endişeli. Peki 9 Şubat'ta okullar tatil olacak mı? İşte yanıtı...

9 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ikinci döneme merhaba dedi. Buna karşın Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışın etkili olması okul yollarındaki endişeyi de beraberinde getirdi. Meteoroloji'nin birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermesiyle birlikte gözler valiliklere çevrildi.

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası gözler valiliklere çevrilmiş durumda. 9 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi makamlardan kamuoyuna duyurulan bir karar bulunmuyor. Mevcut şartlar altında eğitim ve öğretimin planlanan takvim doğrultusunda devam etmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Hava durumu raporlarına göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. Mersin ve Karaman dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının hayatı zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale gibi Marmara illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok şehirde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Ayrıca doğu bölgelerde buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.