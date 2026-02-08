Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, ücretsiz hizmetleriyle engelli yurttaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı. Arızalanan tekerlekli sandalyeler için bakım, onarım ve şarj desteği sunuldu.

Yolda kalanlara hızlı müdahale

Tekerlekli sandalyesi bozulan yurttaşlar, belediyeye telefon hattı veya Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ulaştı. Bildirimin ardından ekipler, engelsiz ulaşım araçlarıyla yurttaşın bulunduğu adrese gitti. Onarım gerektiren sandalyeler Konak Hizmet Merkezi’nde bulunan istasyona taşındı.

Onarım süresince yedek sandalye

İstasyona getirilen sandalyelerin tamiri süresince yurttaşlara ücretsiz yedek tekerlekli sandalye temin edildi. Böylece engelli bireylerin günlük yaşamlarında aksama yaşanmadı. İstasyon, arıza onarımının yanı sıra düzenli bakım hizmeti de sundu. Konak Hizmet Merkezi’nde akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu da yer aldı.

“Araçlarımız elimiz ayağımız”

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Sorumlusu Simay Demirezen, hizmetin önemine dikkat çekti. Demirezen, tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımlarının tamamen ücretsiz yapıldığını belirtti. Yolda kalan yurttaşlara araç desteği sağlandığını ifade eden Demirezen, 2025 yılında bakım, onarım ve şarj hizmetleri kapsamında yaklaşık bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

“Sandalyelerimizin hastanesi”

Hizmetten yararlanan Seval Bağzıklı, yolda kaldığında belediyeden destek aldığını ve onarım süresince yedek sandalye kullandığını ifade etti. Sunulan hizmetin ücretsiz olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

“Engelliler için büyük kolaylık”

Tekerlekli sandalye kullanan Murat Yıldırım ise özel firmalarda onarımın zor ve maliyetli olduğunu vurguladı. Belediye desteğiyle sandalyelerin kısa sürede tamir edildiğini ve ücret talep edilmediğini kaydeden Yıldırım, hizmetin engelli bireyler için büyük bir kolaylık sağladığını dile getirdi.