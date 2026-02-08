ABD’de yaşayan bir içerik üreticisi, kış aylarında artan enerji faturalarını düşürmek için uyguladığı sıra dışı yöntemi paylaştı. Brad McKey adlı içerik üreticisi, kullanılmayan pencerelerin çevresini iki kat koli bandıyla kapatarak dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini engellemeye çalıştı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

İçerik üreticisi, evdeki ısı kaybını azaltmak amacıyla pencerelerin etrafını tamamen kapattığını ve bu sayede faturanın yarı yarıya düştüğünü idda etti. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları yöntemi tartışmaya açtı.

Uzmanlar farklı yalıtım yöntemlerini gündeme getirdi

Koli bandı yöntemi pratik bir çözüm olarak öne çıkarken, uzmanlar daha profesyonel ve estetik alternatiflere dikkat çekti. Yapı marketlerde satılan kauçuk veya sünger esaslı yalıtım bantlarının, pencerelerin kapanma noktalarındaki boşlukları daha etkili şekilde kapatabileceği belirtildi.

Cam yüzeyine uygulanan şeffaf termal izolasyon filmlerinin ise camın ısıyı içeride tutma kapasitesini artırarak ısı köprüsü oluşumunu engelleyebileceği ifade edildi. Ayrıca cam yüzeyine su sıkılarak yapıştırılan balonlu naylonların, cam ile oda arasında hava tabakası oluşturarak ek bir yalıtım katmanı sağladığı aktarıldı..

Geleneksel yöntemler de yeniden gündeme geldi

Kalın ve ısı yalıtımlı perdelerin özellikle gece saatlerinde pencerelerden gelen soğuğu azaltmada etkili olduğu hatırlatıldı. Kapı altı rüzgarlıklarının da ev içinde oluşan hava akışını azaltarak sıcaklığın korunmasına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

Nem dengesi ve malzeme kalitesi uyarısı

Uzmanlar, hava akışını tamamen kesen uygulamalarda evin gün içerisinde belirli aralıklarla havalandırılmasının önemine dikkat çekti. Aksi halde ev içindeki nem dengesinin bozulabileceği vurgulandı. Ayrıca düşük kaliteli bantların boya ve cila üzerinde yapışkan izleri bırakabileceği belirtilerek dikkatli olunması önerildi..

Koli bandı yöntemi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı yalıtım çözümleri de kullanıcılar arasında tartışılmaya devam etti.