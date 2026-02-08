Rasim Arı'nın istifa geçmişi 29 Ocak 2021 tarihine dayanıyor. O dönem AK Parti'den seçilen Arı, 21 aylık görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldı. Ancak istifanın arka planında farklı iddialar da gündeme geldi.

Rasim Arı 2021'de neden istifa etti

Arı, istifa açıklamasında görev süresince yaşadığı fiziksel ve zihinsel yorgunluğu ön plana çıkardı. 21 aylık dönemin 18 ayında yumuşak yatakta yatamadığını ve bu koşullarda sağlıklı kalmanın mümkün olmadığını belirtti. Ancak resmi gerekçenin yanı sıra pek çok farklı iddia kamuoyunda tartışıldı.

Euronews'un haberine göre, istifanın arka planında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaşanan anlaşmazlıklar yer alıyordu. Parti üst yönetiminin Arı'ya istifa etmesi yönünde baskı uyguladığı iddia edildi. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ise Arı'nın baskı ve tehditlerle istifa ettirildiğini, yolsuzluk belgelerinin karartılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İstifa öncesi yaşanan olaylar

Arı, göreve geldikten sonra kendisinden önce üç dönem başkanlık yapan Hasan Ünver dönemine ait yolsuzluk dosyalarını açtı. Kasım 2020'de belediyede eski çalışanlara yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltılar yaşandı, üç kişi tutuklandı. Bu süreçte Arı'nın aracı Aralık 2020'de silahlı saldırıya uğradı.

Arı, 2025 yılında yaptığı bir açıklamada dürüst çalışmalarının karşılığı olarak istifa ettirildiğini ifade etti. Ayrıca AK Parti genel merkezinden Beştepe'ye çağrıldığı yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçti

Belediye başkanlığından ayrılmasının ardından Arı, 18 Ocak 2022'de AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Aynı siyasi çatı altındaki insanlarla asgari insani müştereklerde bile diyalog kurma imkânının kalmadığını açıkladı. Partiden ayrılırken sert ifadeler kullanan Arı, bazı isimlere yönelik "FETÖ taktiği" benzetmesi yaptı.

24 Mart 2023'te eşiyle birlikte İYİ Parti'ye katılan Arı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy oranıyla yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

Rasim Arı şu an görevde mi

Evet. Rasim Arı, Şubat 2026 itibarıyla İYİ Parti'li Nevşehir Belediye Başkanı olarak aktif şekilde görevini sürdürüyor. 4 Şubat 2026'da belediye meclis toplantısına başkanlık eden Arı, 9 Şubat'ta kentin tarihindeki en kapsamlı altyapı yatırımını resmen başlatıyor. Ayrıca Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeliğine ikinci kez seçilerek uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil ediyor.

Rasim Arı kimdir

20 Ağustos 1975'te Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde doğan Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 2002'den 2018'e kadar bürokraside görev yapan Arı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı müşavirliği ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı gibi pozisyonlarda bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Arı, İngilizce ve Arapça biliyor.