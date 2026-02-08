Son Mühür- Akdeniz gece yarısı sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssü ve saati

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, sarsıntı 8 Şubat 2026 tarihinde, Türkiye saati ile 01:33:20’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün koordinatları 35.18833 Kuzey enlemi ve 23.55667 Doğu boylamı olarak açıklandı.

Derinlik ve etki alanı

Yer kabuğunun yaklaşık 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, sığ odaklı olması nedeniyle yüzeyde belirgin şekilde hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem, Akdeniz’e kıyısı olan yerleşim yerlerinde hissedilse de herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir rapor yayınlanmadı.

Yetkililerden ilk açıklamalar

Sarsıntının ardından AFAD ve ilgili birimlerin bölgedeki durumu yakından takip ettiği belirtildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin devam edebileceği konusunda bilgilendirme yaparken, vatandaşlara resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

