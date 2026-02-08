Uzmanlar, evlerde sık karşılaşılan buzdolabı kokusunun basit yöntemlerle azaltılabileceğini belirtiyor. Özellikle yoğun yemek yapılan dönemlerden sonra dolapta oluşan karışık kokuların tek bir malzemeyle haftalarca önlenebileceği ifade ediliyor.

Beko UK’de ürün yönetimi alanında görev yapan Salah Sun, kötü kokulara karşı açık bir kap içinde karbonat kullanılmasını öneriyor. Dolaba yerleştirilen karbonatın kokuları emerek yaklaşık bir ay boyunca daha ferah bir ortam oluşturduğu belirtiliyor.

Karbonat yöntemi öne çıkıyor

Uzman isim, karbonatın basit ama etkili bir çözüm olduğunu aktarıyor. Dolap içine konulan karbonatın kokuları emdiği ve uzun süreli ferahlık sağladığı ifade ediliyo. Bu yöntem sayesinde yoğun temizlik yapmadan da koku kontrolü mümkün oluyor.

Dökülen sıvıların bekletilmemesi gerekiyor

Uzmanlar, dolap içinde dökülen sıvıların hemen temizlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Su ve damıtılmış sirke karışımıyla yapılan silme işleminin hijyen sağladığı ve koku oluşumunu azalttığı belirtiliyor. Ayrıca dolap iç sıcaklığının 5 derecenin altında tutulmasının bakteri oluşumunu yavaşlattığı ve gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olduğu aktarılıyor..

Kapı contaları çoğu zaman gözden kaçıyor

Kapı contalarında biriken kırıntı ve kalıntıların hem kokuya neden olduğu hem de kapının tam kapanmasını engelleyebildiği ifade ediliyor. Bu durumun cihazın daha fazla enerji tüketmesine yol açabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, rafların belirli aralıklarla sabunlu ılık suyla silinmesini ve ürünlerin son kullanma tarihinin düzenli kontrol edilmesini öneriyor.

Doğru yerleşim koku oluşumunu azaltıyor

Çiğ et ve balığın alt raflarda saklanmasının, sularının diğer yiyeceklere temas etmesini önlediği belirtiliyor. Pişmiş yemeklerin ve tüketime hazır ürünlerin üst raflarda tutulmasının da dolap düzenine katkı sağladığı aktarılıyor. Dolap içinde biriken yağ ve gıda kalıntılarının yalnızca kokuya değil, aynı zamanda enerji tüketiminin artmasına ve buzdolabıın zamanla yıpranmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre düzenli bakım ve basit önlemler hem hijyen hem de enerji tasarrufu açısından önem taşıyor. Karbonat kullanımı, doğru sıcaklık ayarı ve düzenli temizlik sayesinde buzdolabında daha sağlıklı ve ferah bir ortam sağlanabiliyor.