Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akyürek'in kaybını duyurarak başsağlığı diledi. Yeni Şafak Gazetesi'nin eski yazarlarından olan Akyürek, özellikle "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ve "Yılgın Türkler" kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. Cenazesi 10 Şubat Salı günü öğlen namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent Akyürek neden öldü

Bülent Akyürek'in ölüm nedeni kanser hastalığı olarak açıklandı. Uzun süredir tedavi gören yazar, hastalıkla verdiği mücadeleyi kaybederek hastanede vefat etti. Hastalık süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Son dönemde üretkenliğini sürdürmeye çalışan Akyürek, geçen yıl 14 yıllık bir aranın ardından "Satılık Adam" adlı kitabını okurlarıyla buluşturmuş ve 41 yıllık yazarlık hayatında hep kitap yazmaktan başka bir iş yapmadığını söylemişti.

Son kitabında 24 yıllık bir emeğin izleri vardı

Akyürek, son eseri "Satılık Adam" hakkında verdiği röportajda kitabın 24 yıllık bir süreçte şekillendiğini ve belki de dünyada benzersiz bir çalışma olduğunu ifade etmişti. Yazarlığa hiç ara vermediğini vurgulayan Akyürek, modern yaşamın dayatmalarına karşı eleştirel tutumunu bu eserinde de sürdürdü.

Bülent Akyürek kimdir

1969 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985'te Ankara'ya taşındı. Liseyi yarıda bıraktıktan sonra garsonluk, lokantacılık, dergicilik ve fabrika işçiliği gibi farklı işlerde çalıştı. Henüz 17 yaşındayken ilk romanını yayımlayarak edebiyat dünyasına adım attı.

Akyürek, yazılarını Ustura, A'raf, Fesat, Sanal Ördek, Aksak Kurbağa ve Son Duvar gibi dergilerde okurla buluşturdu. 1997'de kaleme aldığı "İtin Biri" romanı tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubu tarafından sahnelendi.

35 yaşından sonra düşünce dünyasında önemli bir dönüşüm yaşayan Akyürek, eserlerinde modern yaşam tarzını, teknoloji bağımlılığını ve kapitalist sistemin empoze ettiği kişisel gelişim anlayışını sert bir dille eleştirmeye başladı. Kendine özgü yaklaşımını "kişisel gerileyiş" olarak tanımlayan yazar, daha az tüketen, daha sade ve sorgulayan bir hayat biçimini savundu.

Eserleri ve edebi mirası

Bülent Akyürek'in kaleminden çıkan eserler üç ana kategoride değerlendirilebilir. Romanları arasında "İtin Biri", "…Ve Tanrı Ağladı", "Zamanın Efendisi", "Yağmur Getiren Fırtına" ve "Cinnetim Cennetimdir" yer alıyor. Deneme ve anlatı türündeki yapıtları arasında "Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar", "Çöldeki Penguen", "Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?" ve "Güzel ve Etkili Susma Sanatı" sayılabilir. En bilinen eseri "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ise kişisel gelişimi İslami kaynaklar üzerinden ele alan özgün bir çalışma olarak çok sayıda baskı yaptı.

Bunların yanı sıra "Yılgın Türkler", "Abdestsiz PİS'ikoloji", "Müslüman'ın Diyeti", "Mavi Marmara Risalesi", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X", "Tek Kişilik Din", "Şehirleri Kim Öldürdü?" ve "Aykırı Yazılar" gibi eserleriyle de edebiyat dünyasında kalıcı izler bıraktı. Akyürek, hiçbir zaman belirli bir ideolojik ya da edebi kalıba sığmayı kabul etmedi. Okurları tarafından "kendine konuşan adam" olarak tanımlanan yazar, sosyal medyada kitaplarından yapılan alıntılarla anılmaya devam ediyor.