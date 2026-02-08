Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi’nde, mülkiyeti ve işletme sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait olan bir alt geçitte, su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bir vatandaşın yaşamını yitirmesi, yerel siyasette tartışmaların fitilini ateşledi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Meclisi Sözcüsü’nün olaya ilişkin iddialarına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İZBB Meclis Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’dan yanıt gecikmedi. Özkan, teknik gerçeklerin çarpıtıldığını savunarak AK Parti’nin sorumluluktan kaçma refleksi gösterdiğini ifade etti.

"Sorumluluktan kaçmak AK Parti klasiği haline geldi"

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, mevkidaşı Uğur Atmaca İnan’ın açıklamalarına cevaben yaptığı konuşmada, teknik detaylara dikkat çekti. Bir mimar olan Atmaca’nın, imar planlarındaki gereklilikleri ve teknik şartları bilmesine rağmen siyasi bir manevra içinde olduğunu öne süren Özkan, “Sayın Atmaca, bir alt geçidin inşa edilebilmesi için gerekli olan imar planı kriterlerini en iyi bilen kişilerden biridir. Ne yazık ki insan canının yandığı bu tür acı hadiselerde, sorumluluğu üstlenmek yerine başkalarına yüklemek AK Parti sıralarında alışılagelmiş bir kaçış yöntemi olmuştur” dedi.

"Asıl özür dilemesi gereken isim Bilal Saygılı’dır"

Yaşanan elim olayın henüz çok taze olduğu anlarda, ailevi duyguları ve acıyı gözetmeksizin konuyu siyasi bir polemik malzemesi haline getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yı eleştiren Özkan, asıl özür borçlu olan kişinin Saygılı olduğunu dile getirdi. CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün, yürütülen dezenformasyonun önüne geçerek kamuoyunu doğru bilgilendirdiğini belirten Özkan; Saygılı’nın hiçbir teknik araştırma yapmadan, "yerel yönetim zafiyeti" üzerinden siyaset üretmesinin aileyi derinden yaraladığını vurguladı. Özkan, makine mühendisi olan bir il başkanının, bilimsel veriler olmadan bu denli kesin hükümler vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Menfez mi yoksa yol mu? Teknik sorular yanıt bekliyor

Haber konusu olan güzergâhın resmi kayıtlarda "yol" statüsünde yer almadığının altını çizen Yağmur Yurdakul Özkan, TCDD’nin sorumluluğundaki alanla ilgili çarpıcı sorular yöneltti. Sadece iki mazgal görüntüsü üzerinden TCDD’nin aklandığını savunmanın sığ bir yaklaşım olduğunu ifade eden Özkan, "Burada sorulması gereken asıl sorular şunlardır: Bu alt geçit inşa edilirken TCDD mevzuatındaki mühendislik standartlarına uyulmuş mudur? Teknik imalat planlandığı gibi mi yapılmıştır? En önemlisi; TCDD hangi mantıkla aslında bir 'dere akışı' için tasarlanan su yolunu taşıt trafiğine açmıştır?" ifadelerini kullandı.

"Gerçek sorunları görmek için sahaya davet ediyoruz"

Konuşmasının sonunda AK Parti temsilcilerini gerçek gündemle yüzleşmeye çağıran Özkan, acılar üzerinden siyaset yapmanın bir sonu olmadığını belirtti. AK Parti kadrolarını halkın arasına karışmaya davet eden Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Parti temsilcilerinizin, gerçekleri gizleyerek daha ne kadar siyasi varlık sürdürebileceğini bilmiyorum. Ancak sizleri pazaryerlerine, okul önlerine, İŞKUR kuyruklarına ve tanzim satış noktalarına davet ediyorum. İki kuruşa mahkûm ettiğiniz emeklilerin ve ekonomik krizin altında ezilen vatandaşların gözünün içine bakmaya cesaretiniz var mı?"