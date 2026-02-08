Meyve ağaçlarını kış uykusundan sağlıklı şekilde uyandırmak isteyen üreticilere yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, 1 Mart tarihine kadar uygulanacak kireç badanasının hem zararlıları engellediğini hem de bahar dönemindeki hastalık riskini azalttığını bildirrdi. Bahçelerde doğal görüntü sanılan yosunların, aslında parazit ve böcek larvaları için kışlık bir barınak olduğu belirtildi.

Kış uykusundan uyanmaya hazırlanan ağaçların kabuk aralarında saklanan hastalık sporlarının, hava sıcaklığı 10 dereceyi geçtiğinde hızla aktif hale geldiği ifade edildi. Şeftali yaprak kıvırcıklığı, elma karalekesi ve monilya gibi hastalıkların bu dönemde yayılma riski taşıdığı kaydedildi..

10 derece kritik eşik olarak görülüyor

Uzmanlara göre meyve ağaçları henüz uykuda gibi görünse de kabuk çatlaklarında ciddi bir tehdit gizleniyor. Sıcaklık artışıyla birlikte mantar sporları ve bakterilerin hızla çoğaldığı, bu durumun taze sürgünler üzerinde büyük zarara yol açabildiği belirtildi. Zararlı döngünün kırılması için 1 Mart öncesi badana uygulamasının önem taşıdığı vurgulandı.

Geleneksel yöntem yeniden hatırlandı

Modern tarımda giderek unutulan kireç badanasının güçlü bir dezenfektan etkisi bulunduğu aktarıldı. pH değeri 12,5’e kadar çıkabilen karışımın mantar sporlarını ve bakterileri temas anında etkisiz hale getirdiği, kabuk aralarına gizlenen böcek larvalarını boğduğu ifade edildi. Beyaz rengin güneş ışığını yansıtarak gece ile gündüz arasındaki ısı farkını azalttığı ve gövde çatlamalarını önlediği kaydedildi..

Uygulama adımları nasıl olmalı

Bahçesinde sağlıklı ürün almak isteyenler için ilk adımın sert bir fırça ile yosun ve ölü kabukları temizlemek olduğu bildirildi. Temizlik sırasında çıkan döküntülerin ağaç dibinden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı. İşlemin yağışsız ve kuru havada, tomurcuklar henüz patlamadan yapılmasının önerildiği aktarıldı. Kireç badanasının toprak hizasından başlayarak ana dalların çıkış noktasına kadar sürülmesi gerektiği belirtildi.

Uzmanlar, bu işlemin 1 ila 3 yılda bir tekrarlanmasının yeterli olduğunu, budama ve temizlikle birlikte uygulandığında bahardaki ilaçlama ihtiyacını yüzde 50’den fazla azaltabileceğini ifade etti. Yapılan uyarıda, doğru zamanlama ve düzenli bakımın meyve ağaçlarının sağlığı için en temel adımlardan biri oldugu vurgulandı..

Bahçelerde yapılan bu geleneksel uygulamanın, verim kaybını önleyerek üreticinin emeğini koruduğu kaydedildi.