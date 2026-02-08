Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar, Şubat 2026 itibarıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde köklü bir değişiklikle karşı karşıya kaldı. Mobil uygulama veya web sitesi üzerinden randevu oluşturmak isteyen kullanıcılar, yıllardır kullandıkları "T.C. Kimlik No ve Parola" ile giriş seçeneğinin sistemden kaldırıldığını fark etti. Doğrudan giriş panelinin yerini tek bir seçenek alırken, sistemdeki yoğunluğu yönetmek adına yeni bir güvenlik protokolünün devreye girdiği belirtildi.

MHRS DOĞRUDAN GİRİŞ SEÇENEĞİ NEDEN KAPATILDI?

Sistemde yapılan teknik incelemeler ve altyapı güncellemeleri sonucunda, "randevu sadakatsizliği" olarak tanımlanan, randevu alıp gitmeme durumunun önüne geçilmesi hedeflendi. Hastane kapasitelerinin verimsiz kullanımına neden olan bu durum, gerçek hastaların doktora ulaşmasını zorlaştırıyordu. Bakanlık, Şubat 2026 itibarıyla sistemi daha "kontrolcü" ve "verimlilik odaklı" bir yapıya kavuşturmak için düğmeye bastı. Yapılan düzenleme ile bot hesapların veya gereksiz yoğunluğun filtrelenmesi ve sadece gerçek ihtiyaç sahiplerinin sisteme erişmesi amaçlanıyor.

MHRS ESKİ ŞİFRELER GEÇERSİZ Mİ OLDU?

Yapılan güncelleme ile birlikte MHRS'ye üyelik şifresiyle giriş dönemi resmen sona erdi. Daha önce vatandaşların kendi belirledikleri parolalarla erişebildikleri panel tamamen kaldırılarak sistem e-Devlet kapısına entegre edildi. Güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerini en üst seviyeye çıkaran bu hamle ile birlikte, randevu almak isteyen herkesin e-Devlet şifresi kullanması zorunlu hale getirildi.

MHRS GİRİŞ NASIL YAPILACAK?

"MHRS'ye neden giremiyorum?" sorusunu soran kullanıcıların, karşılarına çıkan "e-Devlet ile Giriş Yap" butonunu kullanmaları gerekiyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra randevu ekranına yönlendirilecek. Bu sayede hem kişisel verilerin güvenliği sağlanacak hem de randevu sistemini meşgul eden sahte trafik engellenmiş olacak.