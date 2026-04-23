Kurbanlık fiyatları 2026 araştırmaları özellikle son günlerde bayram hazırlığı yapanların gündeminde. Küçükbaş ile büyükbaş hayvanlar arasındaki makas genişlerken, hayvanın kilosu, yaşı ve bakım şartları fiyatları doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. İşte 2026 yılı için oluşan tablo.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Koyun ve keçi başta olmak üzere küçükbaş hayvan tercih eden aileler için 2026 fiyat bandı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında şekilleniyor. Pazarda en yoğun talep gören kesim ise 18 bin TL ile 22 bin TL arasındaki hayvanlara yönelmiş durumda. Uzmanlar, bu rakamların hayvanın kilosuna, yaşına, cinsine ve bakım koşullarına göre değişkenlik gösterebildiğini hatırlatıyor. Aynı pazarda, aynı türden iki hayvan arasında birkaç bin liralık farkın normal karşılanması gerektiği ifade ediliyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne seviyede?

Büyükbaş tarafında ise tablo oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. İzmir başta olmak üzere birçok ildeki kurban pazarlarında büyükbaş hayvan fiyatları 85 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar uzanabiliyor. Özellikle 800 kilo ve üzeri tosunlarla özel beslenmiş hayvanlarda rakamlar tavan seviyelere çıkıyor. Yüksek fiyatlar karşısında vatandaşlar ise genellikle hisse usulüyle alım yapmayı tercih ediyor; bütçelerine göre yedili hisse oluşturup maliyeti paylaşıyorlar.

2026 kurbanlık fiyatları neden arttı?

Kurbanlık fiyatlarında 2026 yılında geçen yıla kıyasla artış eğilimi dikkat çekiyor. Besiciler artışın arkasındaki temel sebep olarak yem, nakliye, kira ve bakım giderlerindeki yükselişi gösteriyor. Üretim maliyetlerinin doğrudan son satış rakamına yansıması kaçınılmaz bir sonuç haline geldi. İzmir'deki kurban pazarlarında Erzurum, Ardahan ve Batman gibi hayvancılıkla ön plana çıkan illerden gelen besiciler, Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlarını sergilemeye başladı.

Kurbanlık alımında nelere dikkat edilmeli?

Yetkililer ve pazar tecrübesi olan besiciler, erken davranan alıcıların hem daha uygun rakamlarla karşılaşabildiğini hem de seçeneklerin bol olduğu günleri yakalayabildiğini söylüyor. Bayrama yakın günlerde pazarlarda yoğunluk artıyor, fiyatlar da bu talebe göre hareketleniyor. Hayvanın sağlık durumu, yaşı ve belgesi alım sırasında mutlaka kontrol edilmesi gereken konular arasında.