Kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak uzun sürede pişmesi ve sindirimde yarattığı zorluklar nedeniyle çoğu kişi için zahmetli olabiliyor. Son dönemde mutfaklarda konuşulan bir yöntem ise bu tabloyu değiştiriyor.

Fermente ıslatma fark yaratıyor

Bilinen klasik ıslatma yönteminin ötesine geçen bu teknik, bakliyatları adeta farklı bir hale getiriyor. Islatma suyuna bir miktar kefir ya da yoğurt altı suyu eklenmesiyle süreç fermantasyona dönüşüyor. Bu sayede nohut ve fasulyede bulunan sindirimi zorlaştıran bazı bileşenler daha hızlı parçalanıyor.

Bu yöntemle hazırlanan bakliyatların gaz yapma ihtimali de önemli ölçüde azalıyor. Sindirim daha kolay hale gelirken, yemek sonrası yaşanan rahatsızlıklar da büyük oranda ortadan kalkıyor.

Kabuklar inceliyor, lezzet artıyor

Yoğurt suyu ve kefirin asidik yapısı, bakliyatların kabuğunu inceltiyor. Bu durum pişirme sırasında kabukların ayrılmasını engelliyor ve tanelerin bütün kalmasını sağlıyor. Ortaya daha diri, daha düzgün görünümlü bir yemek çıkıyor.

Aynı zamanda bu yöntem, lokantalarda sıkça karşılaşılan o derin lezzet hissini de ev ortamına taşıyor. Yemeğin tadı daha belirgin hale geliyor, aroması ise fark edilir şekilde artıyor.

Pişirme süresi belirgin şekilde kısalıyor

En dikkat çeken detaylardan biri ise zaman tasarrufu. Fermantasyon sürecinden geçen bakliyatlar, pişirme sırasında çok daha hızlı yumuşuyor. Normalde saatler süren pişirme süresi neredeyse yarıya iniyor.

Özellikle sert su kullanılan bölgelerde yaşanan “pişmeme” sorunu da bu yöntemle büyük ölçüde çözülüyor. Bu da hem zaman hem enerji açısından ciddi bir avantaj sağlıyor.

Uygulaması oldukça basit

Yöntemi denemek isteyenler için süreç oldukça kolay ilerliyor. Bakliyatın üzerine bir fincan kefir ya da yoğurt suyu ekleniyor, ardından üzeri suyla tamamlanıyor. Bir gece bu şekilde bekletilen ürünler ertesi gün bol suyla iyice durulanıyor.

Daha sonra eski su dökülüp taze suyla pişirme aşamasına geçiliyor. İstenirse içine eklenen küçük bir parça tereyağıyla lezzet daha da artırılabiliyor.

Sonuç şaşırtıyor

Deneyenlerin ilk fark ettiği şey, bakliyatların hem daha hızlı hem de daha eşit pişmesi oluyor. Lezzet belirgin şekilde değişirken, gaz problemi de neredeyse hissedilmiyor. Küçük bir dokunuş gibi görünse de mutfakta ciddi bir fark yaratıyor.