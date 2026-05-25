Son Mühür/ Osman Günden- İzmir, tam 52 yıllık uzun bir aradan sonra fuarcılık dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan UFI Avrupa Konferansı’na kapılarını açıyor. Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği’nin (UFI) bu dev organizasyonu, 3-5 Haziran tarihlerinde Fuar İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Avrupa’nın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri, fuarcılığın geleceğine bu kentte yön verecek.

Sektörün rotası Fuar İzmir’e kırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın yoğun girişimleri sonucunda şehre kazandırılan konferans, yaklaşık 350 delegeyi bir araya getiriyor. Katılımcı profili oldukça geniş; dev fuar organizatörlerinden alan işletmecilerine, teknoloji sağlayıcılarından sektör profesyonellerine kadar herkes burada. En son 1974 yılında benzer bir UFI etkinliğine ev sahipliği yapan İzmir için bu geri dönüş, kentin uluslararası arenadaki gücünü tescilliyor.

Türkiye’de fuarcılığın temellerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ile atıldığı düşünüldüğünde, bu buluşma sadece bir toplantı değil. Aslında bir iade-i itibar. Yarım asırlık bu bekleyiş nihayet sona eriyor.

Yapay zeka ve yeni nesil fuarcılık masada

Konferansın gündemi oldukça yoğun ve modern başlıklarla dolu. Artık klasik stant mantığının ötesine geçiliyor. Uzmanlar; dijital dönüşüm, veri yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi kritik konuları detaylandıracak. Özellikle yapay zeka destekli eşleştirme sistemleri ve akıllı ziyaretçi analizleri gibi teknolojik yenilikler, Fuar İzmir’in koridorlarında tartışılacak.

Yeni iş bağlantıları için de zemin oldukça uygun. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bu organizasyonun kentin fuarcılık kimliğini pekiştireceğini vurguluyor. Cumalıoğlu'na göre İzmir, ticaret kültürü ve sahip olduğu modern altyapı sayesinde sektörün küresel devlerini ağırlamaya fazlasıyla hazır.

Sadece ticaret değil, şehir tanıtımı da ön planda

Organizasyonun bir diğer önemli ayağı ise kentin turistik değerlerini profesyonellere tanıtmak. Delegeler sadece toplantı salonlarına hapsolmayacak. Hazırlanan program kapsamında Efes Antik Kenti, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve şehir merkezine teknik geziler düzenlenecek.

Bu sayede İzmir’in hem fuarlar kenti kimliği parlayacak hem de kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtılacak. Beklenti büyük. İzmir, fuarcılıktaki köklü birikimini yeniden Avrupa’nın bir numaralı gündemi yapmaya kararlı görünüyor.

