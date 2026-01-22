Son Mühür - Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, devlet memurlarına doğum ya da evlat edinme sonrasında tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının, aynı usul ve esaslar kapsamında sözleşmeli personel için de geçerli olacağı bildirildi. Bu düzenleme sayesinde kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin de söz konusu haktan yararlanması mümkün olacak.

Düzenlemeye göre yarı zamanlı çalışma hakkından hangi sözleşmeli personel gruplarının yararlanamayacağını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verildi. Bu karar alınırken hizmetin gereklilikleri, pozisyon unvanları ve kurumların ihtiyaçları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Değişikliğe gidilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) sözleşmeli personel alım süreçlerine yönelik yeni hükümler getirildi.

Yeni düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) da kurumsal uygulama kapsamına alındığı belirtildi. Buna göre SSB’de istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday arasından belirlenecek. Personel alımlarının ise sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre gerçekleştirileceği ifade edildi.