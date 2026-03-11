Son Mühür- Orta Doğu’da gerilim tırmanırken İran yönetimi, İsrail ve ABD’ye yönelik askeri operasyonlarını daha sert bir aşamaya taşıyacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, bundan sonraki saldırılarda kullanılacak mühimmatın daha ağır olacağını belirtti.

Musevi yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bir tondan daha hafif harp başlığı taşıyan hiçbir füze kullanılmayacak” ifadelerini kullandı.

Hürremşehr füzesi kullanıldı

Komutanın açıklamasının ardından İran’ın en ağır balistik sistemlerinden biri olan Hürremşehr füzesinin kullanıldığı bildirildi.

İran kaynaklarına göre yaklaşık iki ton ağırlığında harp başlığı taşıyan füze operasyon kapsamında ateşlendi. Saldırıların üç saatten uzun sürdüğü ve birden fazla hedefin vurulduğu ifade edildi.

Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs hedef alındı

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan 30 numaralı resmi açıklamayı kamuoyuna duyurdu. Açıklamada saldırılarda İsrail’deki birçok kritik noktanın hedef alındığı belirtildi.

Buna göre Tel Aviv’in güneyindeki uydu iletişim merkezi ikinci kez vuruldu. Ayrıca Batı Kudüs ve Hayfa’da bulunan askeri tesislerin de hedef alındığı bildirildi.

İran kaynakları saldırıların sadece İsrail ile sınırlı kalmadığını da duyurdu. Irak’ın Erbil kentindeki ABD hedefleri ile bölgede bulunan ABD 5. Deniz Filosu’na yönelik saldırıların da operasyon kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü.

“Savaşın en yoğun saldırısı”

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında gerçekleştirilen operasyonun savaşın başlangıcından bu yana en ağır ve en yoğun saldırı olduğu vurgulandı. İran tarafı, bu saldırının 37’nci büyük operasyon olduğunu duyurdu.

Açıklamada operasyonların aynı kararlılık ve güçle sürdürüleceği ifade edilerek askeri faaliyetlerin devam edeceği mesajı verildi.

“Hedef düşmanın teslim olması”

İran tarafından yapılan açıklamanın sonunda operasyonların nihai hedefinin düşmanın tamamen teslim olması olduğu belirtildi.

Ayrıca ülke üzerindeki savaş tehdidi ortadan kalkıncaya kadar askeri operasyonların durdurulmayacağı vurgulandı.

Tel Aviv’de yoğun duman yükseldi

İran güvenlik kaynakları ise yaklaşık 1,5 tonluk harp başlığı taşıyan bazı füzelerin Tel Aviv’in merkezine isabet ettiğini öne sürdü. Patlamaların ardından oluşan yoğun dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği bildirildi.