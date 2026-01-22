Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı bedelli askerlik hizmeti kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlenerek kamuoyunun erişimine sunulduğunu bildirdi.

Celp dönemleri ve birlik yerleri elektronik ortamda belirlendi

MSB tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve birlik bilgilerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dış müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi aracılığıyla belirlendiği vurgulandı. Sürecin şeffaf, güvenli ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek

Bakanlık açıklamasına göre yükümlüler, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden ya da bağlı bulundukları askerlik şubeleri aracılığıyla sorgulayabilecek. Ayrıca MSB Mobil uygulaması üzerinden de celp ve birlik bilgilerine erişim sağlanabilecek.

Celp dönemi değişikliği için e-Devlet imkanı

MSB, celp döneminde değişiklik talep etmek isteyen yükümlüler için de önemli bir hatırlatmada bulundu. Açıklamaya göre, kontenjanlar dahilinde olmak şartıyla celp dönemi değişikliği işlemleri, e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

MSB’den yükümlülere bilgilendirme mesajı

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir.

Sonuçlar e-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği, kontenjanlar dâhilinde e-Devlet ‘Askerliğim’ uygulamasından yapılabilecektir.”