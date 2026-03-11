ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede hava trafiği büyük ölçüde aksadı, çok sayıda uçuş iptal edildi. İlk etapta 6 Mart’a kadar durdurulan seferlerin süresi daha sonra 9 Mart’a kadar uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

''15 Türk sahipli gemi var''

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli geminin bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, “Gemilerin tüm personeliyle sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Bölgede hava trafiğine ilişkin risklerin sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, tahliyelerin Suudi Arabistan ve Umman güzergâhı üzerinden devam ettiğini, ek seferler konusunda da gerekli mutabakatın sağlandığını kaydetti.