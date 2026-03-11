Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Geçen hafta Yozgat'a atanan Kasımoğlu'nun görevden alınmasının arka planında bıçaklanma iddiası yer alıyor. Olay, mülki idare camiasında büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın detayları merak konusu oldu.

Peki Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden görevden uzaklaştırıldı? İşte tüm detaylar.

Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir?

Mustafa Berat Kasımoğlu, 16 Ocak 1990'da İstanbul'da doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2016'da 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Kahramanmaraş, Kırklareli Babaeski ve Trabzon Of ilçelerinde refiklik stajını tamamlayan Kasımoğlu, İngiltere'nin Liverpool kentinde 8 ay dil eğitimi aldı. İlk görev yeri olarak Giresun Dereli'de kaymakam vekilliği yapan Kasımoğlu, ardından 2019'da Ordu İkizce kaymakamlığına atandı. 2021'de Hakkari Vali Yardımcılığı'na yükselen genç bürokrat, son olarak Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Bıçaklanma iddiası soruşturmayı başlattı

Kasımoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının arka planında dikkat çekici bir olay yer alıyor. İddialara göre Kasımoğlu, akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kişi tarafından bıçaklandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre iki kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedilen vali yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın tam olarak ne sebeple yaşandığı henüz netleşmedi.

İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı

Bıçaklanma iddiasının ardından Kasımoğlu hakkında resmi inceleme başlatıldı. 5 Mart 2026 tarihinde Yozgat Vali Yardımcılığı'na görevlendirilen Kasımoğlu hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma sonucunda aynı kanunun 137. ve devamı maddeleri kapsamında Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Ardahan Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak durumu kamuoyuyla paylaştı.