Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü hem de bölgesel gelişmeler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, konuşmasında milli birlik vurgusu yaparken, İran’a yönelik saldırılar ve bölgedeki savaş riskine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan: “İstiklal Marşı milletimizin ortak vicdanıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına teşkilat mensuplarına ve AK Parti üyelerine teşekkür ederek başladı.

Türkiye’nin dört bir yanında çalışan parti kadrolarına selam gönderen Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümüne dikkat çekti.

Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin ortak geçmişini ve geleceğini simgeleyen en önemli metinlerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Yarın, milletimizin ortak değerlerinin en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu büyük eser, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak vicdanının en güçlü sembolüdür.”

“İstiklal Marşı zor günlerin ruhunu yansıtıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin şartlarına da değindi. O dönemde cephelerin çöktüğünü ve ülkenin işgal tehdidi altında olduğunu hatırlatan Erdoğan, milli mücadelenin ruhunu anlatan sözleri aktardı.

Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabul sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Merhum Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir coşku ve gözyaşlarıyla kabul edilmiştir. Bu eser, bağımsızlık mücadelesi veren kahraman ordumuza hitap eden bir ruh manifestosudur.”

“Türk milletinin hürriyetine dokunulamaz”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Marşı ile ilgili sözlerine de değinen Erdoğan, marşın özgürlük vurgusunun bugün de yol gösterici olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türk milletinin özgürlük iradesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız.

Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda bin yıldır nasıl özgür yaşadıysak, inşallah kıyamete kadar da hür yaşamaya devam edeceğiz. Türk milletinin hürriyetine kimse dokunamaz.”

“Aslımıza ve ceddimize sırtımızı dönmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

Türkiye’yi güçlü kılan değerlerin reddedilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, milli ve manevi değerlerin korunacağını ifade etti.

Erdoğan bu konuda şu sözleri kullandı: “Kim ne derse desin, biz aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz.

Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir iç ya da dış güç, bu milletin inancını ve iradesini kırmaya muvaffak olamayacaktır.”

İran’a yönelik saldırılar hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İran’a yönelik saldırılar ve bölgedeki gerilim hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in tahrikleriyle başlayan savaşın hem bölgede hem de küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Erdoğan, savaşın siviller üzerinde ağır bir bedel oluşturduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Komşumuz İran’da yaşanan saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığı bu saldırılar bölge için büyük bir yıkım anlamına geliyor. Bu savaş sadece bölgeyi değil, küresel ekonomiyi de ciddi şekilde etkiliyor.”

“Türkiye krizlerde sorumluluk alan bir ülkedir”

Türkiye’nin bölgesel krizlere karşı sorumluluk üstlenen bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin yaklaşımını şu sözlerle açıkladı: “Türkiye, çevresindeki krizlere kayıtsız kalan bir ülke değildir. Biz ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ anlayışıyla hareket etmiyoruz. Krizlerin çözümü için sorumluluk alan, risk alan bir devletiz.”

“Bu savaş büyümeden durdurulmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmaların daha büyük bir krize dönüşmeden sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, birçok ülke lideriyle temas kurduklarını söyledi.

Erdoğan, diplomasi çağrısını şu sözlerle dile getirdi: “Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır.

Diplomasiye şans tanınırsa bu krizi çözmek mümkündür. Türkiye olarak taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz.”

“Irk ve mezhep ayrımını reddediyoruz”

Konuşmasında mezhep gerilimlerine de değinen Erdoğan, Türkiye’nin ayrımcılığı reddettiğini söyledi. Müslüman dünyasında birlik çağrısı yapan Erdoğan, insan odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Erdoğan bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii ya da Sünni ayrımı yoktur. Bizim için insan vardır.

Irk ayrımını, mezhep ayrımını, din ve köken ayrımını reddediyoruz. Bizim tek dinimiz İslam’dır ve bizi birleştiren en güçlü bağ da budur.”

“Çocuklarımızın zararlı içeriklere ulaşması kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırladıklarını da açıkladı.

Çocukların şiddet ve müstehcen içeriklere kolay erişiminin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Meclis’e sunulan yasa teklifine destek çağrısında bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın şiddet ve müstehcenlik gibi içeriklere bu kadar kolay ulaşabilmesi kabul edilemez. Gayemiz onları güvenli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir.

Dijital dünyada çocuklarımızı korumayı amaçlayan yasa teklifimizi geçtiğimiz hafta Meclis’e sunduk. Tüm partilerin desteğiyle bu düzenlemenin yasalaşacağına inanıyorum.”

Emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda emeklilere yönelik ödeme takvimiyle ilgili müjde verdi. Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşlarının öne çekileceğini belirten Erdoğan, ödemelerin 14 Mart’tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı: “Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplarına yatırıyoruz.

Bu ayki emekli maaşı ödemelerini de öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.”

