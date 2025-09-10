Son Mühür - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi dün gece netlik kazandı. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Riga Arena'da Litvanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

'Triple double' yapan 5. oyuncu oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası’nda "triple double" yapan beşinci oyuncu olarak tarihe geçti. Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle öne çıkan Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic (2025) sonrasında EuroBasket'te bu başarıyı elde eden beşinci isim oldu. Ayrıca, Alperen Şengün bu unvanı kazanan en genç oyuncu olma özelliğini de taşıyor.

Yarın final maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yunanistan ile Türkiye arasındaki yarı final mücadelesi 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Maç saati henüz açıklanmazken, büyük karşılaşma Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın TRT 1 kanalından yayınlanması öngörülüyor.