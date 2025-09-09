2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya’yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Yunanistan, 24 yıl aradan sonra yarı finale çıkan Türkiye’nin rakibi oldu.

Maçın oynandığı salon ve hakemler

Karşılaşma Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga salonunda oynandı. Mücadeleyi Matthew Leigh Kallio, Antonio Conde ve Martin Vulic hakem üçlüsü yönetti.

Litvanya’nın mücadelesi

Litvanya’da öne çıkan isim Jonas Valanciunas oldu. Tecrübeli pivot 24 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Arnas Velicka 12 sayı, Gytis Radzevicius 10 sayı kaydetti. Ancak Litvanya’nın çabası, Yunanistan karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

Yunanistan’da Antetokounmpo fırtınası

Yunanistan’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 29 sayı ile maçın en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Onu Vasileios Topiopoulos 17 sayı, Kostas Sloukas ise 11 sayı ile takip etti. Yunanistan’da ayrıca Kostas Papanikolaou 8 sayı, Kostantinos Mitoglou 5 sayı katkı verdi.

Periyot skorları

Yunanistan karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk periyodu 24-19 önde kapattı. Devreye 44-38 üstünlükle giren Yunanistan, üçüncü periyot sonunda farkı çift hanelere taşıdı (64-52). Son bölümde kontrolü bırakmayan Yunanistan, sahadan 87-76’lık skorla galip ayrıldı.

Türkiye-Yunanistan yarı finali

Alınan bu sonuçla EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam’ın 24 yıl aradan sonra yakaladığı bu büyük fırsat, basketbolseverlerin heyecanla beklediği dev randevuya sahne olacak.