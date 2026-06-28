Son Mühür- CHP'de mutlak butlan sonrası kendine yakın milletvekilleriyle toplanarak yapılan seçimde Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, bu unvanı sayesinde Salı günleri yapılan grup toplantılarında kürsüye çıkma şansını elde etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma isteğine set çeken Özel'e karşı CHP Genel Merkezi'nin Faik Öztrak kartını masaya koyduğu iddiaları Ankara siyasetinde gündem oldu.

Sözcü Gazetesi’nden Başak Kaya imzasıyla yayınlanan haberde Faik Öztrak’ın grup başkanlığına atandığı iddiası dile getirilmişti.

Oda Tv'ye konuşan Faik Öztrak'ın iddiayı yalanlayarak, ''Öyle bir yazı yok'' dediği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nden Faik Öztrak'ın atandığı haberlerine yönelik resmi açıklama henüz gelmemişken Özel'e yakın isimlerden tepkiler ardı ardına geldi.



İmamoğlu ve Özel'den nefret ediyor...



Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanı iktisatçı Uğur Emek,

''Kılıçdaroğlu, tahminimden daha da kindar ve kötü birisiymiş. Kurultayda kendisini yendikleri için İmamoğlu ve Özel’den nefret ediyor.

Bu nedenle her türlü hukuksuzluğu kendinde hak görüyor.

TBMM Başkanı, “Grup Başkanlığı seçimi için kurallar belli, bizi bu işlere alet etmeyin” demişti.

Daha neyi zorluyorlarsa'' sözleriyle CHP Genel Merkezi'nin Faik Öztrak hamlesine tepki gösterdi.



Diyelim ki aldın, tekrar seçeriz!..



Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim olmasına rağmen son dönemde Özgür Özel'e verdiği açık destekle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,

''Butlancı, Özgür Özel’in Grup Başkanlığından alınarak, yerine Faik Öztrak atansın diye TBMM ye yazı yollamış.

Hafta sonu TBMM kapalı, acelen neydi?

Diyelim ki aldın.

Seçimle değil mi?

Tekrar seçeriz.

İşiniz gücünüz Anadolu yürüyüşünü durdurup iç kavgaya çekmek.

Gelmeyiz oyuna.'' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Özgür Özel ve Faik Öztrak polemiği...



Özgür Özel geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada

“Faik Bey (Faik Öztrak), 'Özgür Özel kim... Bahçıvanın torunu' diyor. 'Emekli öğretmen çocuğundan Genel Başkan mı olur' diyor!” iddiasını gündeme getirmiş, Öztrak iddiayı yalanlamıştı.