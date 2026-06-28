Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi’nin önemli isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Basın ve Emniyet Teşkilatına yönelik düzenlemeleri içeren kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili söz alarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Hasan Karal: Gerçek güç intikam almak değil affedebilmektir

Gerçek gücün intikam almak değil affetmek olduğunun altını çizen ve devletleri ayakta tutan kavramın adalet duygusu olduğunu kaydeden DEVA Partili Hasan Karal, “Gerçek güç intikam almak değil affedebilmektir. Gerçek güç insanların gönlünü kazanabilmektir. Devletleri ayakta tutan şey adalet duygusudur. Vatandaşın devlete duyduğu güvendir. Yönetenlerin emanete sadakatidir” şeklinde konuştu.

“Güç insanı değiştirmek zorunda değildir”

Son olarak, konuyla ilgili örneklendirmelerde bulunan Karal, her koşulda erdemli kalabilmenin mümkün olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı: “Markus Avrelyus'un yaklaşık iki bin yıl önce bıraktığı miras da. Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin ve Peygamber Efendimizin insanlığa gösterdiği yol da budur.

Hepsi bize aynı hakikati göstermiştir: Güç ile erdem, güç ile ahlak bir arada olabilir. Güç insanı değiştirmek zorunda değildir. Her koşulda, her makamda, her durumda erdemli kalmak mümkündür. Adaletten ayrılmadan yönetmek, yetkiyi bir üstünlük vesilesi değil bir emanet olarak görmek mümkündür. Kalıcı ve kıymetli olan da budur”