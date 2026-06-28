Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci yazar Şamil Tayyar, Deniz Göktaş isimli komedyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren stand-up gösterisini yorumlayarak, yapılanların komedi değil densizlik olduğunu savundu.

Şamil Tayyar: Mizahta zeka pırıltısı olur

Densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizah ile hiçbir ilgisi olmadığını savunan Şamil Tayyar, “Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor. ‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum.

Fakat. Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Mizahta zeka pırıltısı olur, gösterici izleyiciyle görünmez bir bağ oluşturur, ince dokundurmaları seyirci anlık süzer, hoşuna giderse gösterinin parçası haline gelir” dedi.

“Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun”

Son olarak, Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiğini fakat bundan kimsenin rahatsız olmadığını hatırlatan Tayyar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu zıpırların 24 yıl girdiği her seçimi kazanmış ve bu ülkenin tarihine geçmiş bir lideri aşağılarken, hiçbir hayat tecrübesi ve başarısı olmayan kendilerine özel paye vermelerini de anlayamıyorum.

Senin hikayen nedir? Bir başarın var mı? Kaç kitap okudun mesela? Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı. İnce zekasıyla mizah üretiyordu çünkü. Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun”