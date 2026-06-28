Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde pazar mesaisi erken başladı. Sahillerde aniden bastıran olumsuz hava ve sert dalgalar yüzünden yetkililer harekete geçti. Can kayıplarını ve boğulma vakalarını önlemek amacıyla her iki ilçede de denize girmek bugün tamamen yasaklandı Kıyı şeritlerinde önlemler artırıldı.

Hafta sonu tatili için sabahın erken saatlerinde plajlara akın eden vatandaşlar, jandarma ve cankurtaranların uyarılarıyla karşılaştı.

Valilikten Saray ilçesi için karar

İlk resmi açıklama Tekirdağ Valiliği'nden geldi. Saray ilçesinin Karadeniz kıyısındaki plajlarında dalga boyunun yükselmesi üzerine acil önlem alındı. Valilik, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksatıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" sözleriyle yasağı duyurdu.

Vize sahillerindeki tüm plajlar kapatıldı

Aynı dakikalarda bir yasak kararı da Kırklareli'nden geldi. Vize Kaymakamlığı, ilçedeki tüm plajları kapsayan bir duyuru yayımladı. Vatandaşların can güvenliğini korumak adına alınan karar, hızlıca uygulamaya konuldu. Kaymakamlık, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleriyle tatilcileri uyardı.

Rüzgarın sertliği ve dalgalar çekilene kadar yasak devam edecek. Bölgedeki kolluk kuvvetleri, plajlardaki vatandaşları sudan çıkararak güvenli alanlara yönlendiriyor.

