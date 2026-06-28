Son Mühür- CHP’yle ilgili yaptığı yayınlara Özgür Özel’in isim vermeden 'Deli kadın' söylemiyle tepki gösterdiği Tamar Tanrıyar, bu kez Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Medya’yı hedef alınca gündem bir anda hareketlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

Hakkında gözaltı kararı veriken Tanrıyar'ın CHP'ye yönelik videolarına göndermede bulunan Nevşin Mengü,

''Tamar Tanrıyar ismini CHP’li isimlere yönelik itibar suikasti videoları ile tanıdık.

Özgür Özel bir mitingde Tanrıyar’dan “deli karı” diye bahsedince iktidara yakın bazı yorumcular can siperane Tamar Tanrıyar’a sahip çıktı.



CHP'ye özür borçlular...



Tanrıyar şaşırtıcı bir biçimde son videosunda Albayrak ailesini hedef aldı ve hakkında dezenformasyondan gözaltı kararı verildi.

Albayrak ailesine karşı böyle bir operasyona kalkan birinin bir maşa olduğu çok açık.

Daha önce Tanrıyar’a sahip çıkanlar ise CHP’lilere özür borçlu'' hatırlatmasında bulundu.



İşin bir de trajikomik yanı var...



İzmir siyasetinin önemli figürlerinden Aytun Çıray gündeminde de Tamar Tanrıyar vardı.

Tanrıyar'ın Özgür Özel ve ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamalarına göndermede bulunan Çıray,

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermiş.

Beklemek lâzım.

Sonucu yargı tayin edecek.

Kararları açıklanıncaya kadar yargıçların eleştirilmesine ve adeta yargının yerine geçilip hüküm tesis edilmesine bir bürokrat olarak karşıyım.

Hepimiz hesap verdik, vereceğiz.



Ama işin trajikomik yanı var.

Şimdi Özgür ve Ekrem Bey yandaşları bu karara seviniyorlar.

Düne kadar sanki İsviçre'den hakimler gelecekmiş gibi her şeyi "bu yargı ile mi?" diye eleştirirlerken..

Tanrıyar'ın gözaltı kararını adeta hukukun üstünlüğünün ispatı olarak görüyorlar.

Tanrıyar'ı öven iktidara yakın olanlar ise suskun.

Bu kadar ilkesizlik olur mu?

Allah vatandaşın yardımcısı olsun.

Serseme döndüler'' değerlendirmesinde bulundu.