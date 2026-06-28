Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk haftasında ev sahipliği yapaacğı 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik çemberini en üst seviyeye çıkardı. "Turkuaz" kod adlı dev operasyon, başkentin sokaklarında adeta kuş uçurtmuyor. Operasyonun ilk aşamasında haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 58 suçlu hücrelerinden toplandı.

Başkent polisi, dünya liderlerinin ağırlanacağı 7-8 Temmuz tarihlerine yönelik hazırlıklarını aylar öncesinden başlatmıştı. Alınan istihbarat raporları ve risk analizleri, kapsamlı bir "operasyon paketi" olarak sahaya indi. Emniyet teşkilatı, kritik süreçlerde suç odaklarının hareket alanını kısıtlamak amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığı verileri bir gecede eyleme döktü. Hedefte sadece genel asayiş değil daha çok aktif suça karışma potansiyeli yüksek olan ve adaletten kaçan isimler vardı.

Kırmızı alanlarda 24 saatlik abluka var

Turkuaz Operasyonu, sadece geçmiş suçluların peşine düşmekle kalmıyor aynı zmanda gelebilecek tehditlerin de önüne set çekiyor. NATO heyetlerinin konuşlanacağı, zirvenin kalbi niteliğindeki stratejik noktalar "kırmızı alan" ilan edildi. Bu bölgelerde sıradan devriye faaliyetlerinin çok ötesinde bir mesai var. Özel eğitimli ekipler, hassas noktalarda gece gündüz nöbet tutuyor. Şehir genelinde kurulan mobil denetim istasyonları ise şüpheli görülen her profili anında mercek altına alıyor.

43 tim görevde

Ankara Emniyeti, bu dev temizlik harekatı için sahadaki en deneyimli unsurlarını devreye soktu. Tam 43 ayrı asayiş ve istihbarat timi, eş zamanlı baskınlar için düğmeye bastı. Toplamda 396 nitelikli personel, önceden belirlenen adreslerin kapısını çaldı.

Polisin gerçekleştirdiği geniş çaplı veri analizleri, nokta atışı operasyonların zeminini hazırladı. Terör, uyuşturucu ticareti, kamu güvenliğini tehdit ve organize asayiş suçlarından arananlar tek tek tespit edildi. Adresler belirlendi, şafak vakti hareket başladı. Kıskıvrak yakalanan 58 şahıs, emniyetteki yasal işlemlerinin hemen ardından tutuklandı.

"Hata payımız yok"

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, operasyonun ardından kurmaylarıyla kriz merkezinde bir araya geldi. Zirvenin hem Türkiye'nin prestiji hem de küresel güvenlik dengeleri açısından taşıdığı kritik önemi hatırlatan Yüksek, personeline net bir mesaj verdi.

Yüksek, "Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaparken hata payımız sıfırdır." diyerek yapılacak zirvenin önemine dikkat çekti.