Son Mühür- Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın eski eşine gönderdiği mesaj içeriğinde yer alan ifadelerin hakaret oluşturduğu iddia edilerek cezalandırılması talep edildi. Dosyada, söz konusu ifadelerin mağdurun kişilik değerlerine saldırı niteliği taşıdığı savunuldu.

“Onur ve saygınlığı rencide edici değil”

Mahkeme, mesajdaki sözlerin hakaret suçunu oluşturacak nitelikte olmadığına hükmetti. Kararda, kullanılan ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ağırlıkta görülmediği ifade edilerek sanık hakkında beraat kararı verildi.

Savcılık kararı temyiz etti

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının usule ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı temyize taşıdı. Savcılık, sanığın ifadelerinin açıkça hakaret suçunu oluşturduğu değerlendirmesini yaptı.

Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi itirazı reddetti

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme yöntemini hukuka uygun buldu. Sanığın savunması, şikâyetçinin anlatımı ve dosya kapsamı birlikte ele alındığında beraat kararında bir isabetsizlik bulunmadığına karar verildi.

Beraat hükmü oy birliğiyle onandı

Yargıtay, hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirmeyi yerinde bularak Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını oy birliğiyle onadı. Böylece “ucuz” ve “zavallı” ifadeleri bu dava kapsamında hakaret kapsamında değerlendirilmedi.