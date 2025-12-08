Son Mühür - Baklava dilimi sembolüyle gösterilen şeritler yalnızca belirli araçların kullanımına açık. Bu şeritlerden toplu taşıma araçları, taksiler, elektrikli araçlar ve en az iki yolcu barındıran otomobiller faydalanabiliyor. Uygulamanın amacı, araçlarda birden fazla kişinin yolculuk etmesini teşvik ederek hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de yakıt tüketimini düşürmek.

Beyaz elmas sembolüyle işaretleniyor

ABD’de yakıt tasarrufu sağlamak ve trafikteki araç sayısını düşürmek amacıyla geliştirilen bu sistem, zamanla otoyollarda özel şeritlerin oluşturulmasına neden oldu. Ülkede bu şeritler siyah zemin üzerindeki beyaz elmas sembolüyle belirtiliyor ve bazı tabelalarda “Carpooling” ibaresi de bulunuyor. Avrupa genelinde yayılıyor Baklava dilimi sembolünü taşıyan tabela Avrupa’da ilk kez Fransa’da kullanılmaya başladı. Grenoble, Lyon ve Strazburg’da yürütülen pilot uygulamalardan olumlu sonuç alınmasının ardından bu işaretin ülke genelinde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Kısa sürede ilgi uyandıran uygulama, Almanya, İspanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer sistemlerin hayata geçirilmesi için hazırlıkların başlamasına yol açtı.