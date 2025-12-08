Kemikler Mahallesi “koruma bölgesi” ilan edilirken; Ağaclıhöyük, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda söz konusu mahallelerde karantina uygulanacağı bildirildi.

30 gün sürecek karantina boyunca mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, bölgede toplam 12 bin 763 hayvana şap aşısı yapıldığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon çalışmaları, hastalığın yayılmasını önleme tedbirleri ve aşılama faaliyetlerinin önemi konusunda bilgilendirme sağlandığı belirtildi. Ayrıca Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının teknik ekipler tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.