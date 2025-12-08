İstanbul Büyükçekmece’de ortaya çıkarılan 150 milyon TL’lik zimmet iddiasının ardından, benzer bir olay bu kez Konya’da gündeme geldi. Kulu Adliyesi’nde görev yapan bir zabıt katibinin milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği öne sürüldü.

Kulu Adliyesi’nde zimmet iddiası

Konya’nın Kulu ilçesinde görevli zabıt katibi Ayşe Selvi’nin, farklı icra dosyalarından ve Hazine adına yatırılan emanet hesaplarından usulsüz şekilde para çektiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 6,5 milyon TL’lik kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

Usulsüz işlemler farklı dönemlerde yapıldı

Denetim ve kayıt incelemelerinde, para çekme işlemlerinin tek seferde değil, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Şüpheli işlemlerin uzun bir süre fark edilmemesi, adliyedeki mali kontrol süreçlerini de gündeme taşıdı.

“Kripto ve sanal bahiste kaybettim”

Bir çocuk annesi olan Ayşe Selvi’nin, geçtiğimiz çarşamba günü savcılığa giderek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Selvi ifadesinde, zimmetine geçirdiği parayı kripto para borsalarında işlem yaparak ve sanal bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.

Tutuklandı

İtirafının ardından gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.