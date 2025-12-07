Son Mühür/ Erkan Doğan- İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile belediyede örgütlü Genel İş Sendikası Şube yöneticileri arasında bu akşam yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Sendikalar ‘Eyleme devam’ kararı aldı. İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, İZTEKNOLOJİ, Ege Şehir Planlama şirketlerinde görevli sendika üyesi işçiler iş bırakacak. ESHOT’da eylem yok. Pazartesi otobüsler çalışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yarın yapılması planlanan yarım günlük iş bırakma eylemi öncesinde Genel İş Sendikası şube yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratları arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi Fuar’daki İzmir Sanat’ta yapılan görüşmede, sendikanın talepleri ve belediyenin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Genel İş Sendikaları geçtiğimiz hafta yaptıkları basın açıklamasında 5 günlük eylem takvimi açıklamışlardı. Sendikalar, görüşmenin ardından eylemlerin yapılacağını geri adım atmayacakların duyurdu.

Sendika ‘eyleme devam’ dedi! Sabır taştı işçi susmayacak

Genel İş İzmir 2 No’lu Şube sosyal medya hesabından şu duyuruyu yayınladı, “İş bırakıyoruz. Hakkımızı alana kadar susmayacağız.

Çıplak Maaşa Karşı Çıplak Ayak! Biriken ödemelerimiz için, geleceğimiz için, hakkımız olanı almak için Pazartesi (Yarın) günü saat 08:30’da Sendika Binası Önünde Buluşuyoruz! Tüm İzenerji Emekçilerini , emeğinin karşılığını almak için mücadeleye davet ediyoruz. Sabır taştı” İşçi susmayacak”

Eylem takvimi açıklandı

İZELMAN–İZENERJİ krizinin ardından sendika, hafta boyunca sürecek kapsamlı bir eylem takvimi açıkladı. Ücretlerde yaşanan kayıplar, işten çıkarmalar ve iade kararına rağmen işe başlatılmayan işçilere yönelik tepkiler, her gün farklı bir programla kamuoyuna duyurulacak. İşçiler eylemlerini Basmane Fuar Kapısı odağında gerçekleştirecek.

8 Aralık Pazartesi: Çıplak ayak yürüyüşü ile tepki gösterilecek

İşçiler, 08.30’da sendika binasında toplanarak Fuar Basmane Kapısı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Sendikanın açıklamasında, “Çıplak ücret uygulamasına karşı olarak çıplak ayak yürüyüşü ile cevap vereceğiz” ifadeleri yer aldı.

9 Aralık Salı: Çadır eylemi ve akşam meşaleli yürüyüş

Salı günü eylemler iki aşamalı gerçekleşecek:

08.30’da yönetim kurulu üyeleri ile işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan işçiler, Fuar Basmane Kapısı’na çadır kuracak.

18.00’de işçiler yeniden Fuar Basmane Kapısı önünde toplanacak. Buradan meşalelerle Kıbrıs Şehitleri Caddesi – Türkan Saylan Kültür Merkezi güzergâhında yürüyerek basın açıklaması yapılacak.

10 Aralık Çarşamba: Konak Pier’den Basmane’ye yürüyüş

Saat 08.30’da şube yönetimleri, iş yeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen işçiler Konak Pier’de toplanarak yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün varış noktası yine Basmane Fuar Kapısı olacak.

11 Aralık Perşembe: Yarım gün iş bırakma ve yürüyüş

Perşembe günü işçiler yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Eylem kapsamında işçiler 08.30’da Konak Pier’den hareket ederek Basmane Fuar Kapısı’na yürüyecek.

12 Aralık Cuma: Nöbet çadırı kurulacak

Haftanın son eylem gününde sendika yönetimi, iş yeri temsilcileri ve işçiler, Fuar Basmane Kapısı’ndaki çadırda nöbet tutacak. Nöbet gün boyunca devam edecek.