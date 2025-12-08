İstanbul Çekmeköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden polis memuru Emre Albayrak’ın (27) şehadet haberi, memleketi Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehadet haberi aileye iletildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Emre Albayrak’ın şehadet haberi, yetkili bir heyet tarafından Ladik’te yaşayan anne Neslihan Albayrak ve baba Ramazan Albayrak’a bildirildi. Haberle birlikte aile fertleri ve yakın çevresi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin ikamet ettiği ev ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşular ve ilçe halkı, aileye taziyelerini iletmek üzere eve akın etti.

Geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi

Emre Albayrak’ın geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği, ancak çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Albayrak’ın görevine büyük bir bağlılıkla devam ettiği, meslektaşları arasında sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğu belirtildi.

Ailede bir başka güvenlik görevlisi daha bulunuyor

Şehit polis memuru Emre Albayrak’ın, 4 Eylül 2011 tarihinde Tunceli’nin Alibaba Mahallesi’nde asayiş ekiplerinin halı saha maçına yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan polis memuru Şaban Albayrak’ın yeğeni olduğu bildirildi. Gazi Şaban Albayrak’ın, halen Samsun Emniyet Müdürlüğü Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevine devam ettiği kaydedildi.

