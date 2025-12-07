Son Mühür- Uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yapan, Üsküdar ve Kadıköy’deki hizmetleriyle tanınan Mustafa Çetinkaya hayatını kaybetti.

Çalışkan, mütevazı ve halkla temas kurmayı önemseyen yapısıyla bilinen Çetinkaya, görev yaptığı her alanda takdir edilen bir isimdi.

Yerel yönetimlerde iz bırakan bir isimdi

Mustafa Çetinkaya, görev yaptığı süre boyunca kent yaşamını güçlendiren çalışmalar yürüttü. Halkla birebir temas kuran, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket eden Çetinkaya’nın hizmetleri özellikle Üsküdar ve Kadıköy’de geniş karşılık bulmuştu.

Siyasette uzlaşmacı tavrıyla tanınıyordu

Geçmiş dönem CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Çetinkaya, siyasi yaşamı boyunca uzlaşmacı tutumu ve kamu görevlerindeki disiplinli çalışma tarzıyla biliniyordu. Hem partililer hem de yurttaşlar tarafından saygıyla anılan bir isimdi.

Cenaze töreni 8 Aralık’ta yapılacak

Mustafa Çetinkaya’nın cenazesi, 08 Aralık 2025 Pazartesi günü, Karaacaahmet’te bulunan Şakirin Camii’nde, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.