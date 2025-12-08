Son Mühür- Deprem 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, saat 12:34:09'da (TSİ) meydana geldi. Ölçülen büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak belirlenen depremin merkez üssü, Antalya Körfezi'nde ve Antalya'nın popüler turizm merkezi Kemer'in yaklaşık 17.75 kilometre açığı olarak tespit edildi.

Sarsıntının derinlik bilgileri

Depremin koordinatları, 36.67278 Kuzey Enlemi ve 30.765 Doğu Boylamı olarak kaydedildi. Bu sarsıntının yerin yaklaşık 16.93 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin derinliği, yüzeye yakın sarsıntılara kıyasla etkisinin bir miktar daha az hissedilmesine neden olmuştur. Bölgesel deprem istasyonlarından alınan verilere göre sarsıntı, çevre ilçelerde ve kısmen Antalya merkezde hissedilmiştir.

Bölgede son durum

Meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki yetkililer tarafından herhangi bir olumsuzluk ya da hasar ihbarı alınıp alınmadığı teyit edilmektedir. İlk belirlemelere göre deprem, bölgede can ve mal kaybına yol açmamıştır. Bölgedeki sismik hareketlilik, ilgili kurumlarca yakından takip edilmeye devam edilmektedir.