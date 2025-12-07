Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.54’te İzmir’in Selçuk ilçesinde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Kurumun resmi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 (ML) olarak ölçüldü.

Depremin merkezi Selçuk olarak açıklandı

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Selçuk (İzmir) olarak belirlendi. Depremin 37.8875 kuzey enlemi ve 27.37111 doğu boylamı koordinatlarında meydana geldiği ifade edildi.

Derinlik 5.61 km olarak ölçüldü

Depremin yer kabuğundaki 5.61 kilometrelik bir derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Sığ depremler arasında değerlendirilen bu tür sarsıntıların çevrede daha fazla hissedilebildiği biliniyor.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Selçuk ve çevre ilçelerde hissedilen deprem kısa süreli tedirginlik yarattı. Bölgeden şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

