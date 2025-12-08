Son Mühür- Antalya'da aynı gün içinde üçüncü ilçede üçüncü farklı bir deprem meydana geldi.

Antalya, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü art arda yaşanan depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre, sarsıntı serisinin en büyüğü saat 13:21'de Serik merkezli 4.9 (Mw) büyüklüğünde gerçekleşirken, gün içinde daha önce Konyaaltı'nda 4.3 (Mw) ve Kemer açıklarında 3.6 (Ml) büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

En son deprem Serik merkezli

Günün en şiddetli sarsıntısı, öğleden sonra saat 13:21:35 TSİ'de yaşandı. Merkez üssü Serik (Antalya) olarak belirlenen bu depremin büyüklüğü 4.9 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 28.25 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin koordinatları ise 37.15444 enlem ve 30.85556 boylam olarak kaydedildi. Bu deprem, dünden bu yana devam eden sismik hareketliliğin en yüksek şiddetli sarsıntısı oldu.

Öğle saatlerinde Kemer açıklarında orta şiddette sarsıntı

Serik depreminden yaklaşık bir saat önce, Antalya Körfezi de sallanmıştı. Saat 12:34:09 TSİ'de Akdeniz açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak belirlendi. Merkez üssü Kemer (Antalya) açıkları olan sarsıntının, karaya mesafesi yaklaşık 17.75 kilometreydi. Bu deprem, 36.67278 enlem ve 30.765 boylamda, görece daha sığ bir derinlik olan 16.93 kilometre altında gerçekleşmişti.

Gece yarısı Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde ilk deprem

Antalya'da art arda yaşanan sarsıntı serisinin ilki ise gece yarısı kaydedilmişti. Saat 03:31:56 TSİ'de merkez üssü Konyaaltı (Antalya) olan bir deprem yaşanmıştı. AFAD verilerine göre bu sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin derinliği 20.75 kilometre olarak hesaplanırken, koordinatları 36.77139 enlem ve 30.54111 boylam olarak belirlendi.

Yetkililerden açıklama ve uyarılar

Peş peşe gelen sarsıntılar sonrası AFAD ve yerel yönetim birimleri, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını belirlemek üzere saha taramalarına başladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, yetkililer vatandaşların panik yapmaması ve resmî kurumlar haricindeki bilgilere itibar etmemesi yönünde uyarılar yapmaya devam ediyor. Bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip edilmektedir.