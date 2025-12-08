Son Mühür- 2026 yılı merkezi yönetim bütçesinin komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi.

Genel Kurul’da bugün başlayan bütçe mesaisi kesintisiz 14 gün devam edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu 18 kişilik yeni MYK'sını belirleyen CHP lideri Özgür Özel Meclis salonuna CHP'li vekillerle birlikte girdi.



Özel, tıpkı kendisi gibi Manisalı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'yla tokalaşarak ayaküstü bir süre sohbet etti.

Sohbete CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.



Müsavat Dervişoğlu ve Devlet Bahçeli tokalaşmadı...



Meclis salonuna ilk gelen lider olarak dikkati çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, yanına gelen DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'yla tokalaştı.



Bir süre sonra MHP grubunun yan tarafında yer alan İYİ Parti grubunun olduğu sıralara gelen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'yi başıyla selamladığı ancak tokalaşmadığı görüldü.

Bütçe maratonu sırasında grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe mesaisi, 21 Aralık’ta yapılacak genel görüşme ve oylama ile tamamlanacak.