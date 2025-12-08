Son Mühür- Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına ilişkin yürütülen soruşturmada üçüncü duruşma, bugün Silivri’de Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başladı. “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, yoğun katılım nedeniyle Çağlayan Adliyesi yerine Silivri’de hakim karşısına çıktı.

Alkışlarla salona girdi, mahkemeden uyarı geldi

Ekrem İmamoğlu, saat 11.26’da duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirildi. Salondaki kalabalığın tezahürat ve alkışlarına karşılık mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulmaması için izleyicilere sert bir uyarıda bulundu.

Dava ve iddialar gündeme geldi

Mahkeme, diploma raporuna ilişkin değerlendirmesini sorduğunda İmamoğlu, söz alarak davanın siyasi bir nitelik kazandığını ileri sürdü. İmamoğlu, “cumhurbaşkanı adaylığı açıkladığı anda siyasi bir davaya dönüştürüldüğünü” savunarak bunun kendisini siyaseten saf dışı bırakmaya yönelik bir girişim olduğunu dile getirdi. Ayrıca “zalimliğe karşı mücadele ettiğini” ve hiçbir baskının kendisini yıldırmayacağını ifade etti.

"Umarım sizin başınıza gelmez"

İmamoğlu, daha önce açılan davalarında toplam 12 kez mahkeme heyetinin değiştiğini hatırlatarak, bunun hem kendisi hem de yargı açısından sağlıklı bir durum olmadığını söyledi. Hakime hitaben “Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” ifadelerini kullandı.

"Belgelerimin gerçek olduğunu kanıtlarsak.."

Savunmasının devamında diplomasına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddeden İmamoğlu, belgelerinin tamamının gerçek olduğunu vurguladı ve mahkemeye, “Belgelerimin tümünün gerçek olduğunu ortaya koyarsak, bağımsız bir karar verebilecek misiniz?” sorusunu yöneltti. Davayı “kumpas” olarak nitelendiren İmamoğlu, 19 yaşındaki hali üzerinden yargılanmasını kabul etmediğini ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Savunmasını sürdürdüğü sırada, “Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben…” sözlerini kullanan İmamoğlu’nun ardından mahkeme başkanı araya girerek şu soruyu yöneltti:

“19 yaşındaki Ekrem’le ilgili bir şey soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi’ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?”

Bu soruya şaşırdığı gözlenen İmamoğlu ise, “Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Önyargı oluşmasın ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soru sormadan önce iyi düşünmeniz” ifadeleriyle karşılık verdi.

"Doğum belgemi de iptal edin"

Duruşma sırasında İmamoğlu, sitemini dile getirerek, “Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki. Allah’tan ailem burada” ifadelerini kullandı.

Hakimin, İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecindeki dilekçesinde ekonomik durumu soran “Fakir miydiniz o zaman?” sorusuna ise İmamoğlu, “Çok şükür fakir değildik. Keşke fakirlik meselesine odaklandığınız kadar mahkeme heyetinin değişmesine yönelik de bir iki şey söyleseydiniz” cevabını verdi.