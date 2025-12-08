Son Mühür- Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili verilen cezaların gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

Kararda sanıkların, oteldeki hayati önemdeki eksiklikleri gidermemelerine rağmen tesisi işletmeye devam ettikleri ve sorumluluk bilincinden uzak davrandıkları vurgulandı.

“Bilinçli taksiri aşan davranışlar”

Gerekçeli kararda sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir’in, otelde tespit edilen eksikleri giderme imkanına sahip olmalarına rağmen bunu yapmadıkları belirtildi.

Eksikliklerin yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen, “olursa olsun” anlayışıyla hareket ettikleri ifade edildi.

Mahkeme, sanıkların bu riskleri ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir adım atmamasını ağır kusur olarak değerlendirdi.

Otel yöneticilerinin müdahalesizliği dikkat çekti

Mahkeme, otel sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren durumdan haberdar olmalarına rağmen, otelde kalan kişilerin tahliyesine yönelik talimat vermediklerinin tespit edildiğini bildirdi. Sanıkların inkar niteliğindeki savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Belediyeye ağır eleştiri: “Vahim nitelikte eylem”

Kararda, kamu kurumu olan belediyenin de sorumluluğuna işaret edildi. Belediyenin oteldeki eksiklikleri belirlemesine rağmen, bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak veya ilgili kurumlara bildirmek yerine otel yöneticileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.

Başvuruların iptaline yönelik usule ilişkin işlemlerde yol gösteren belediye personelinin, kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu konuda görevini yerine getirmediği ifade edildi. Mahkeme bu tutumu “vahim nitelikte bir eylem” olarak tanımladı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği facia

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, Türkiye’nin en büyük otel facialarından birine dönüşmüş; 78 kişi alevler arasında hayatını kaybetmişti. Gerekçeli karar, bu büyük kaybın arkasındaki ihmal zincirini bir kez daha ortaya koydu.